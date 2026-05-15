۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۶

آژیر خطر در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد

آژیر خطر در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد

به تلافی نقض آتش بس از سوی صهیونیست ها و با شلیک موشک از لبنان، آژیر خطر در شهرک های صهیونیست نشین در شمال اراضی اشغالی فلسطین به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فرماندهی داخلی رژیم صهیونیستی امروز جمعه در بیانیه ای بدون اشاره به تداوم نقض آتش بس از سوی این رژیم، اعلام کرد: آژیر خطر در شهرک های (صهیونیست نشین) در منطقه جلیله واقع در شمال اسرائیل (اراضی اشغالی فلسطین) به صدا درآمد.

در بیانیه صادره از سوی فرماندهی صهیونیست ها آمده است: پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در جلیله، صدای انفجارهایی شنیده شد.

الجزیره اضافه کرد: شنیده شدن صدای آژیر خطر در پی شلیک موشک از لبنان صبح امروز جمعه روی داد.

رادیو ارتش متجاوزان صهیونیست در این خصوص ادعا کرد: تعداد نظامیان کشته شده در جنوب لبنان از زمان ازسرگیری جنگ (تجاوز) به ۶ نفر رسیده است. امروز جمعه نیز یک نظامی دیگر در نبردی در جنوب لبنان کشته شد.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶، (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴) حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است. حزب الله لبنان نیز در دفاع از کشور و ملت لبنان و در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی، مواضع آن رژیم را هدف قرار می‌دهد.

