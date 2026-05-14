شکار «مرکاوا» و «هامر» ارتش صهیونی با پهپادهای انفجاری حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان اعلام کرد که در ادامه پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، علاوه بر هدف قرار دادن نظامیان اشغالگر و تجهیزات آنها در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی، دو دستگاه تانک مرکاوا و خودرو هامر ارتش صهیونی را منهدم کرده است.

در بیانیه های حزب الله درباره این عملیات ها آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی دشمن اسرائیلی و حملاتی که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به شهادت و زخمی شدن تعدادی از غیرنظامیان شده است، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت۱۱:۳۰ ظهر امروز یک دستگاه تانک مرکاوای ارتش اشغالگر را در شهرک الطیبه با پهپاد انفجاری هدف قرار دادند.

حزب الله ساعت ۱۵:۱۰ خودرو نظامی هامر ارتش صهیونی را در شهرک طیرحرفا با پهپاد انفجاری هدف قرار داده و به ان خسارت قطعی وارد کرد.

مقاومت اسلامی همچنین اعلام کرد که محل استقرار ارتش اشغالگر را در پایگاه رأس‌الناقوره با یک پهپاد انفجاری هدف قرار داده است.

در یک علیات دیگر حزب الله، آشیانه توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک العدیسه هدف حمله با پهپاد انفجاری قرار گرفت.