شمال «اسرائیل» زیر آتش پهپادهای انفجاری حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که در پی حمله حزب الله با یک پهپاد انفجاری به شهرک رأس‌الناقوره در شمال سرزمین های اشغالی، سه شهرک نشین زخمی شدند که حال دو نفر از آنها وخیم است.

ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأیید خبر این حمله اعلام کرد که هشدارهای خطر در رأس‌الناقوره فعال نشد و سامانه‌های پدافند هوایی نیز پهپاد را رهگیری نکردند.

رادیو ارتش اشغالگر هم گزارش داد که تعدادی از غیرنظامیان در این حمله زخمی و به بیمارستان منتقل شدند و پهپاد حزب الله به نزدیک یک مقر نظامی در رأس الناقوره اصابت کرده است.

کانال ۱۲ اسرائیل هم اعلام کرد که زخمی‌ها، دو کارگر یک شرکت پیمانکاری و یک نفر از شهرک نشینان هستند.

در تازه ترین خبر درباره تحولات میدانی در جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی، آژیر خطر در شهرک شلومی در منطقه الجلیل غربی از ترس حملات پهپادی حزب الله به صدا درآمد.