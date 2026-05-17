پایان فیلمبرداری «هزارمین شب» با بازی مهدی سلوکی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه داستانی «هزارمین شب» به تهیهکنندگی و کارگردانی اصغر عباسی، پس از چند روز فیلمبرداری در شهرستان ابرکوه، به پایان رسید.
این اثر که با هدف گرامیداشت هزارمین سال بنای تاریخی «گنبد عالی» و به سفارش شهرداری این شهرستان تولید شده است، حاصل همکاری مشترک بخش دولتی و بخش خصوصی است. در این فیلم که در فضایی بومی و با هویت تاریخی ابرکوه ساخته شده، مهدی سلوکی، بازیگر سینما و تلویزیون، در نقش یک نوازنده چیرهدست تار به ایفای نقش پرداخته است.
داستان فیلم حول محور چالشی جدی میچرخد که این نوازنده در شب اجرای کنسرت خود با آن روبرو میشود؛ روایتی که تلفیقی از هنر، تاریخ و درام انسانی است.
علاوه بر مهدی سلوکی، بازیگرانی همچون سامان رخصتی، حسین فخرآبادی، علی فلاحی، امیرعلی حیدری، علیرضا مشهدیزادهخرمآبادی، حمید چگینی و زینب دادپور در این اثر حضور دارند. سایر عوامل «هزارمین شب» عبارتند از سرمایهگذار: فروشگاه حیدری، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری شمیم صبا، ناظر کیفی: حمیدرضا بصیری، نویسنده: سیده الهه حسینی مهرآبادی، مشاور هنری: سهیلا احمدی شمس، سرپرست گروه کارگردانی، برنامهریز و جانشین تهیهکننده: سامان رخصتی، مدیر فیلمبرداری: رضا ریوندی، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح چهرهپردازی: محمدمهدی هدایتی، تدوین: اصغر عباسی، مدیر صدابرداری: حمید زیباکلام، موسیقی: گروه موسیقی آموزشگاه فریاد، طراحی و ترکیب صدا: مهدی جمشیدیان، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: محمد ذنوبی، لوگو و امور گرافیکی: فرزانه صفاری و زینب دادپور، مدیر تولید: روشنک جهانگیری، مدیر تدارکات: امیرمسعود خوشنواز.
«هزارمین شب» با هدف رونمایی در مراسم هزاره گنبد عالی و همچنین ورود به چرخهی اکران عمومی، پخش در پلتفرمهای پخش آنلاین و حضور در فستیوالهای معتبر سینمایی داخلی و جهانی آماده میشود که پخش آنرا «مآفیلم» برعهده دارد.
