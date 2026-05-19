اصغر عباسی کارگردان فیلم کوتاه «هزارمین شب» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این فیلم گفت: این فیلم درباره یک نوازنده چیره‌دستِ تار است که در شب اجرای کنسرت با چالشی جدی مواجه می‌شود و در پی رفع آن است. ایده اصلی فیلم بر اساس نیاز جامعه شکل گرفته است زیرا جامعه ما به انسانی نیاز دارد که تا لحظه آخر امیدش را از دست ندهد و در سختی‌ها و مشکلات، راهی تازه بیافریند.

وی با اشاره به تلفیق تمدن و موسیقی اظهار کرد: این اثر به مناسبت بزرگداشت هزارمین سال ساخت بنای گنبد عالی ساخته شده است؛ بنایی با قدمتی دیرینه که در شهر ابرکوه قرار دارد. سرو ابرکوه نیز با بیش از پنج هزار سال قدمت در همین شهر است. وقتی ساخت این فیلم از طرف شهرداری به من سفارش داده شد، احساس کردم پیوند دادن این پیشینه کهن با ساز و موسیقی سنتی تار، کار درستی خواهد بود.

این کارگردان با اشاره به حضور مهدی سلوکی در این فیلم بیان کرد: آقای سلوکی انسانی فرهیخته و هنرمند است. در کنار مشغله‌های فیلمسازی، به سفالگری نیز مشغول است و همین موضوع من را بر آن داشت تا از او برای بازی در این فیلم کمک بگیرم. وقتی ایده را با او مطرح کردم، استقبال کرد و بسیار با پروژه همراه شد. در چند روز فیلمبرداری، با تمام وجود پای کار بود؛ با اینکه مسافت ۸۰۰ کیلومتری تهران را طی کردیم همه عوامل در شهر ابرکوه سنگ تمام گذاشتند.

وی در پاسخ به این پرسش که مهدی سلوکی برای ایفای نقش استاد ساز، چقدر نواختن تار را بلد بود، گفت: آقای سلوکی آشنایی نسبی با تار داشت. نکته جالب این است که او آدم بسیار مستعدی است. پیش از فیلمبرداری سکانس‌های نواختن تار، با یکی از نوازندگان تار در ابرکوه جلسه گذاشتیم. روز فیلمبرداری، استاد در عرض چند ساعت نکات کلیدی را به ایشان گفتند و آقای سلوکی در کمتر از نیم ساعت، مبانی ابتدایی تار را آموخت که برای من جای شگفتی داشت.

این کارگردان تاکید کرد: وقتی فیلمی با موضوع موسیقی می‌سازیم، بازیگر باید توانایی دست گرفتن ساز یا آشنایی با مبانی اولیه موسیقی را داشته باشد زیرا در غیر این صورت استادان نوازندگی به محض تماشای فیلم متوجه اشکال می‌شوند، درنتیجه توجه به این نکته برای ما بسیار مهم بود.

وی درباره زمان پخش این اثر عنوان کرد: در نظر داریم پیش از ماه محرم و صفر، مراحل صداگذاری، اصلاح رنگ و موسیقی را به پایان برسانیم و کمتر از یک ماه بعد، اکران فیلم را با حضور بازیگران در شهر ابرکوه و در کنار بنای تاریخی گنبد عالی برگزار کنیم. احتمالاً پس از ماه محرم، یک اکران 10 روزه هم در تهران داشته باشیم، اما باید برای این اتفاق رایزنی کنیم.

وی تصریح کرد: پایان‌بندی فیلم با اجرای گروه موسیقی همراه است. برنامه داریم که اکران فیلم تلفیقی از نمایش فیلم و کنسرت زنده باشد؛ یعنی به محض پایان فیلم، گروه موسیقی به صورت زنده اجرا کند.

عباسی در پایان با اشاره به همکاری با هنرمندان شهرستان گفت: در شهرستان‌ها آنطور که شایسته است به هنرمندان پرداخته نمی‌شود و آنها با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند. من سعی کردم در این فیلم از هنرمندان مستعد بومی چه بازیگر و چه نوازنده استفاده کنم تا انگیزه آنها با حضور در این پروژه و همکاری با یک بازیگر حرفه‌ای چند برابر شود.

علاوه بر مهدی سلوکی، بازیگرانی همچون سامان رخصتی، حسین فخرآبادی، علی فلاحی، امیرعلی حیدری، علیرضا مشهدی‌زاده‌خرم‌آبادی، حمید چگینی و زینب دادپور در این اثر حضور دارند. سایر عوامل «هزارمین شب» عبارتند از سرمایه‌گذار: فروشگاه حیدری، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری شمیم صبا، ناظر کیفی: حمیدرضا بصیری، نویسنده: سیده الهه حسینی مهرآبادی، مشاور هنری: سهیلا احمدی شمس، سرپرست گروه کارگردانی، برنامه‌ریز و جانشین تهیه‌کننده: سامان رخصتی، مدیر فیلمبرداری: رضا ریوندی، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح چهره‌پردازی: محمدمهدی هدایتی، تدوین: اصغر عباسی، مدیر صدابرداری: حمید زیباکلام، موسیقی: گروه موسیقی آموزشگاه فریاد، طراحی و ترکیب صدا: مهدی جمشیدیان، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: محمد ذنوبی، لوگو و امور گرافیکی: فرزانه صفاری و زینب دادپور، مدیر تولید: روشنک جهانگیری، مدیر تدارکات: امیرمسعود خوش‌نواز.