به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: حسب اخبار واصله و گزارش‌های خبری موثق، مبنی بر فعالیت یک کارچاق کن حرفه‌ای که با ادعای نفوذ در دستگاه قضایی نسبت به کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کند، مراتب در دستور کار مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: این فرد با غصب عنوان بازرس ویژه قضایی و ادعای نفوذ در دستگاه قضا و مقامات و اینکه می‌تواند آرا و نتیجه پرونده را در محاکم قضایی به ویژه دادگاه تجدیدنظر به نفع اشخاص اخذ نماید، نسبت به کارچاق کنی و کلاهبرداری از اشخاص اقدام و با جعل اوراق مقامات عالی رتبه قضایی و ارائه به طرفین پرونده، مبالغ قابل توجهی را دریافت کرده است.

پوریانی ادامه داد: به عنوان مثال فقط در یک فقره پرونده، متهم در مواجهه با فردی که پسرش به اتهام قتل عمدی در دادگاه کیفری استان دارای پرونده بوده، خود را به عنوان بازرس ویژه دستگاه قضایی و نیروی اطلاعاتی و امنیتی معرفی کرده و با ادعای اینکه قادر است با نفوذ در دستگاه قضایی استان‌های تهران و مازندران، رای برائت فرزندش را اخذ کند، ضمن ارائه تعدادی اوراق جعلی منتسب به مقامات عالی رتبه دستگاه قضا و نهادهای امنیتی، در سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۷۱۲ قطعه سکه تمام بهار آزادی دریافت کرده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به غصب عنوان و تحصیل مال از طریق نامشروع به عنوان برخی عناوین اتهامی نامبرده، تاکید کرد: در راستای سیاست‌های دستگاه قضا مبنی بر برخورد با اشخاصی که با اقدامات خود باعث خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی می‌شوند و با توجه به اتهامات مشارالیه، پس از رصد اطلاعاتی دقیق، متهم که مدتی متواری و تحت تعقیب کیفری بوده، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران، در حین تردد در یکی از خیابان‌های شهرستان ساری دستگیر شد.

پوریانی با اشاره به زوایای پیچیده این پرونده تصریح کرد: با صدور دستور قضایی، از منزل متهم نیز بازرسی به عمل آمد که طی آن تعداد زیادی اوراق قضایی و دو دستگاه خودروی لوکس کشف و وی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی مرتبطین، با صدور قرار مناسب، به زندان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضایی با هرگونه مولفه فساد در استان، جدی، قاطع، قانونی و بدون اغماض خواهد بود.