به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نبی‌زاده، مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، گفت: تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران،مطابق قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ همچنین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران انجام شده و متقاضیان ذیصلاح دارای پرونده ایثارگری در بنیاد شهید و امور ایثارگران که قبل از بهمن ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تاکنون تبدیل وضعیت نشده‌اند، می‌توانند با مراجعه به مناطق بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود را پیگیری کنند. همچنین هر ساله تصویب مجدد قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در لوایح بودجه مطرح شده و نیز در راستای اجرای بند«ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت بنیاد پیشنهادات خود را ارائه کرده است.

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی، با بیان اینکه دومین آزمون خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و مرحله تکمیل ظرفیت آن برگزار و اجرایی شده است، اظهار کرد: اکثر پذیرفته شدگان نهایی شروع به کار کرده‌اند و بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت تسریع در استخدام سایر پذیرفته شدگان ضمن نظارت بر فرآیند جذب پیگیری‌های مستمری را از دستگاه‌های مشارکت کننده و متولی صدور مجوز استخدامی دارد.

نبی زاده تصریح‌ کرد: سومین آزمون ویژه فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در حال برنامه‌ریزی است و در همین راستا بنیاد با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی در حال جمع آوری پست‌های بلاتصدی از دستگاه‌های اجرایی جهت انتخاب شغل محل‌های متناسب با شرایط مشمولان متقاضی است، همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت شناسایی متقاضیان این آزمون سامانه پیش ثبت نام آزمون استخدامی جهت اخذ اطلاعات متقاضیان را راه اندازی کرد.