به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان، با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف از اقدامات دستگاههای اجرایی، آگاهی مردم از تلاشها در حوزههای تأمین کالاهای اساسی، کشاورزی، درمان و امدادرسانی را عامل افزایش امید و اعتماد عمومی ارزیابی کرد.
وی با هشدار درباره سوءاستفاده اقتصادی در شرایط جنگی، گفت: ممکن است برخی کسبه خُرد قیمتها را افزایش دهند، اما مشکل اصلی شبکههای سازمانیافتهای هستند که به دنبال درآمدهای نجومیاند. نهادهای نظارتی باید این جریانها را شناسایی کرده و دستگاه قضائی با آنها برخورد قاطع و جدی خواهد داشت.
استاندار زنجان همچنین از تشکیل «ستاد پشتیبانی از دفاع ملی ایرانیان» و دو قرارگاه «تأمین امنیت غذایی» و «صیانت از زیرساختهای حیاتی» در استان خبر داد و گفت: برخی خسارات وارد شده به زیرساختها مانند پل راهآهن یا بزرگراهها با تلاش نیروهای فنی و اجرایی در مدت کوتاهی بازسازی شد.
صادقی با اشاره به جنگ رسانهای دشمن برای معرفی نظام بدون دستاورد، افزود: روایت درست از پیشرفتهای بیش از چهار دهه انقلاب در مقایسه با پیش از آن، وظیفه نخبگان، دانشگاهیان و رسانههاست؛ بهویژه برای نسلی که شرایط قبل از انقلاب را تجربه نکرده است.
استان زنجان در جذب اعتبارات عمرانی و هزینهای عملکرد قابل توجهی داشته و در برخی شاخصها رتبههای برتر کشوری را کسب کرده است، اما لازم است مدیران در جذب سریع اعتبارات تخصیص یافته سال جاری نیز اهتمام جدی داشته باشند.
صادقی بر تقویت نظارت بر بازار تأکید و تصریح کرد: در شرایط خاص اقتصادی، برخی افراد ممکن است به دنبال احتکار یا کسب سودهای نامتعارف باشند که لازم است دستگاههای نظارتی با جدیت با این موارد برخورد کنند.
استاندار زنجان گفت: در شرایط فعلی باید توجه بیشتری به حوزه تولید، اشتغال و معیشت مردم داشت و از گروههای آسیبپذیر به ویژه خانوادههای کمدرآمد، زنان سرپرست خانوار و برخی اقشار کارگری حمایت بیشتری صورت گیرد.
وی لزوم تقویت وحدت ملی، افزود: مدیران باید با روحیه اعتمادبهنفس و مقاومت در جلسات حاضر شوند و بدانند سکوت نظامی به معنای پایان جنگ نیست. دشمنان همچنان به دنبال ایجاد چالش هستند.
استاندار زنجان با بیان اینکه ارزیابی دستگاهها در جشنواره شهید رجایی امسال بر اساس عملکرد در شرایط بحرانی انجام میشود، گفت: تسریع در بازسازی واحدهای آسیبدیده و جبران خسارات مردم از اولویتهای مهم استان است و دستگاههای مسئول باید این روند را با جدیت دنبال کنند.
