اردستان با کمبود روحانی ثابت مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سجاد هوشمند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نزدیک به دو دهه است که مهم ترین ابزار جنگ و سلاح در جهان رسانه بوده و این رسانه ویژگی‌هایی دارد که مهم‌ترین ویژگی آن در بحث افزایش آگاهی مردم است یعنی باید تلاش شود با انتشار خبر درست، آگاهی مردم افزایش پیدا کند.

وی افزود: دشمن این روزها قوی‌ترین ابزار آن رسانه است چرا که در جنگ نظامی و سایر عرصه‌های جنگ شکست خورده بنابراین باید در زمینه رسانه توجه جدی شود چرا که دشمن سعی بر کوچک‌نمایی نقاط قوت و بزرگنمایی نقاط ضعف دارد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان تصریح کرد: دشمن‌ به دنبال ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم است و سعی در ایجاد اختلاف بین ملت و دولت دارد بنابراین باید در این خصوص نسبت به درج خبر و محتوا توجه شود که بدبینی و اختلاف در مردم ایجاد نشود.

هوشمند خاطرنشان کرد: تعداد ۱۵۰ هیئت مذهبی در شهرستان اردستان فعالیت می‌کنند که از این تعداد حدود ۷۰ هیئت مجوز دریافت کرده‌اند همچنین از تعداد سه موسسه قرآنی در شهرستان، دو موسسه در زواره و یک موسسه در مهاباد فعالیت می‌کنند.

وی بیان کرد: تعداد ۱۱ کانون فرهنگی همراه با ۳۰ خانه عالم در شهرستان وجود دارد که تعداد هفت خانه عالم تحت پوشش اداره تبلیغات است و مابقی نیز در قالب‌های دیگر نظیر مردمی و غیره وجود دارند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان اضافه کرد: تعداد ۳۳ نفر روحانی مستقر، طرح هجرت و آزاد در شهرستان اردستان مشغول به فعالیت هستند و در این شهرستان قطعا کمبود روحانی ثابت داریم ولی در ایام مناسبتی روحانی از شهرهای دیگر جهت تبلیغ به منطقه اعزام می‌شوند.

هوشمند ادامه داد: هیئت‌های مذهبی شهرستان اردستان فعال هستند و این ایام جنگ‌ رمضان نیز در برگزاری برنامه تجمع شبانه مردمی فعالیت داشته و کمک‌های نقدی و غیرنقدی هم به مواکب تجمع شبانه داده شده است.

وی تصریح کرد: مجتمع فرهنگی اداره در زمینی به مساحت ۴۵۸ متر مربع و زیربنای ۳۱۵ متر مربع در دو طبقه در حال ساخت بوده که متاسفانه چندین سال است با کمبود اعتبارات مواجه شده و در حال حاضر ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: با توجه به قرارگیری در هفته جوانی جمعیت برنامه‌های متنوعی در نظر گرفته شده که همزمان در محل تجمع شبانه با حضور سخنرانان توانمند برگزار می‌شود و یک طرحی به‌نام بسته ازدواج آسان با همکاری مرکز همسان‌گزینی اجرا می‌شود که این طرح شامل کمک هزینه و تخفیفات در حوزه برنامه‌های اولیه ازدواج است.

هوشمند یادآور شد: جلسه ساماندهی مداحان شهرستان نیز برگزار می‌شود و در این شهرستان تعداد ۴۴ نفر از مداحان کارت دریافت‌ کرده‌اند و با برگزاری جلسه ضمن ساماندهی مداحان، مسائل و مشکلات این حوزه نیز برطرف خواهد شد.