کویر شرق اصفهان و گردشگری خوراک در مسیر تبدیل به برندهای گردشگری استان

به گزارش خبرنگار مهر، داوود آبیان ظهر یکشنبه در نشست سومین میز گردشگری غذا استان اصفهان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای توسعه مسیرها و کریدورهای گردشگری استان اظهار کرد: اصفهان در مسیرهای تعریف‌شده گردشگری کشور قرار دارد و تلاش شده است با وجود محدودیت‌ها و موانع موجود، ظرفیت‌های این مسیرها فعال شود، هرچند شرایط اقتصادی و تورم‌های فزاینده موجب شده است همراهی بخش خصوصی که یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری است با دشواری‌هایی همراه باشد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای اتصال اصفهان به کریدورهای مهم گردشگری در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در ادامه مسیرهای گردشگری، کریدورهای شمالی، شمال غربی و جنوب غربی مدنظر قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود بخشی از این برنامه‌ها تا خردادماه عملیاتی شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در کنار این مسیرها، توسعه ارتباطات برون‌مرزی گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفته است و برنامه‌ریزی‌هایی برای ارتباط گردشگری با کشور عراق از مسیر شلمچه و همچنین ارتباط با ترکیه از طریق شمال غرب کشور در حال پیگیری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: در سال‌های اخیر تلاش شده است حتی در دوره‌های رکود گردشگری نیز ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان مورد توجه قرار گیرد. اصفهان با برخورداری از ۲۸ شهرستان دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای است که بخشی از آنها تاکنون مغفول مانده است.

آبیان افزود: از جمله این ظرفیت‌ها می‌توان به مناطق کویری شرق اصفهان اشاره کرد که به عنوان یکی از گنجینه‌های پنهان گردشگری کشور شناخته می‌شوند اما کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر همین اساس، بازتعریف برند مقصد گردشگری اصفهان در دستور کار قرار گرفته است تا این ظرفیت‌ها در دوره رونق گردشگری به شکل مؤثرتری معرفی و بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به چشم‌انداز رونق دوباره گردشگری در استان اظهار کرد: امیدوار هستیم با همراهی فعالان و متخصصان حوزه گردشگری، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استان در دوره پیش‌رو بیش از گذشته فعال شود و ثمره آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان قابل مشاهده باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی گردشگری استان را استفاده حداکثری از تعطیلات پایان هفته دانست و گفت: تعطیلات پنجشنبه و جمعه یکی از فرصت‌های مهم اما کمتر استفاده‌شده در گردشگری داخلی است. در صورت برنامه‌ریزی مناسب، این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در افزایش سفرهای کوتاه‌مدت و تقویت گردشگری داخلی به مقصد اصفهان ایفا کند.

وی افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند جریان سرمایه در گردشگری استان را افزایش دهد و به رونق کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری کمک کند.

آبیان در ادامه گردشگری خوراک را یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نوظهور در صنعت گردشگری استان دانست و اظهار کرد: گردشگری غذا از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند علاوه بر معرفی هویت فرهنگی و غذایی اصفهان، به توسعه گردشگری شبانه نیز کمک کند.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری خوراک می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فضاهای اجتماعی پویا، افزایش تعاملات فرهنگی و شکل‌گیری زیست شبانه در شهر اصفهان شود؛ موضوعی که در بسیاری از مقاصد گردشگری جهان به عنوان یکی از عوامل جذب گردشگر شناخته می‌شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به نقش مردم در شکل‌گیری فضای امن گردشگری بیان کرد: مردم ایران همواره حافظان امنیت کشور بوده‌اند و این موضوع در اصفهان نیز نمود داشته است. همین سرمایه اجتماعی می‌تواند در دوره آرامش و ثبات، در توسعه گردشگری، شکل‌گیری دورهمی‌های اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و احیای شب‌های زنده شهر مؤثر باشد.

وی ادامه داد: وظیفه دولت و مدیران حوزه گردشگری فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه گردشگری شبانه و زیست شبانه در شهرها است و اصفهان به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب شهری، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از پایگاه‌های مهم گردشگری شبانه در کشور را دارد.

آبیان تصریح کرد: وجود المان‌ها و مبلمان شهری مناسب، مسیرهای گردشگری متعدد و زیرساخت‌های خدماتی در اصفهان شرایطی فراهم کرده است که می‌تواند به تحریک بازار گردشگری و رونق فعالیت‌های مرتبط با آن کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت نقش نخبگان و فعالان حوزه گردشگری در تحقق این اهداف افزود: بسیاری از افراد حاضر در میز گردشگری غذا از استادان، متخصصان و

مدیران باسابقه گردشگری کشور هستند که تجربه‌های ارزشمندی در این حوزه دارند و می‌توانند به عنوان موتور محرک توسعه گردشگری استان ایفای نقش کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی اظهار کرد: تحقق برنامه‌های توسعه گردشگری استان، به‌ویژه در حوزه گردشگری خوراک، نیازمند همکاری، صبوری و مشارکت فعال همه ذی‌نفعان این حوزه است و امید می‌رود با این همراهی‌ها، زمینه رونق هرچه بیشتر گردشگری در اصفهان فراهم شود.