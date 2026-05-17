۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

فرماندار دشتی: عقب‌ماندگی پروژه‌های عمرانی جبران شود

بوشهر - فرماندار دشتی گفت: عقب‌ماندگی‌های گذشته در برخی پروژه‌های عمرانی باید با برنامه‌ریزی مناسب جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در بازدید از شهرداری خورموج با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی به شهروندان قرار گرفت و با کارکنان شهرداری دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این بازدید با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در شهرداری خورموج اظهار کرد: شهرداری از جمله مجموعه‌هایی است که بیشترین مراجعه‌کننده را دارد و لازم است تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم در اولویت کاری قرار گیرد.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت توجه به زیباسازی مبلمان شهری تأکید کرد و گفت: منظر شهری باید به گونه‌ای باشد که ضمن زیبایی، برای شهروندان آرامش و رضایتمندی ایجاد کند.

مقاتلی ادامه داد: با وجود همه مشکلات، کمبودها و شرایط موجود، روند اجرای پروژه‌های عمرانی نباید دچار کندی شود و تلاش برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی با جدیت دنبال شود.

وی افزود: عقب‌ماندگی‌های گذشته در برخی پروژه‌های عمرانی باید با برنامه‌ریزی مناسب جبران شود.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های دولت و تأکیدات استاندار بوشهر، کاهش مصرف انرژی در ادارات ضروری است تا شرایط برای ارائه خدمات بهتر و آرامش بیشتر مردم فراهم شود و شهرداری ها می توانند در این زمینه نقش الگوسازی ایفا کنند

