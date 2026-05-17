به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در بازدید از شهرداری خورموج با حضور در بخشهای مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان روند خدماترسانی به شهروندان قرار گرفت و با کارکنان شهرداری دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این بازدید با قدردانی از اقدامات انجامشده در شهرداری خورموج اظهار کرد: شهرداری از جمله مجموعههایی است که بیشترین مراجعهکننده را دارد و لازم است تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم در اولویت کاری قرار گیرد.
فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت توجه به زیباسازی مبلمان شهری تأکید کرد و گفت: منظر شهری باید به گونهای باشد که ضمن زیبایی، برای شهروندان آرامش و رضایتمندی ایجاد کند.
مقاتلی ادامه داد: با وجود همه مشکلات، کمبودها و شرایط موجود، روند اجرای پروژههای عمرانی نباید دچار کندی شود و تلاش برای پیشبرد برنامههای عمرانی با جدیت دنبال شود.
وی افزود: عقبماندگیهای گذشته در برخی پروژههای عمرانی باید با برنامهریزی مناسب جبران شود.
فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: با توجه به سیاستهای دولت و تأکیدات استاندار بوشهر، کاهش مصرف انرژی در ادارات ضروری است تا شرایط برای ارائه خدمات بهتر و آرامش بیشتر مردم فراهم شود و شهرداری ها می توانند در این زمینه نقش الگوسازی ایفا کنند
