به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در بازدید از شهرداری خورموج با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی به شهروندان قرار گرفت و با کارکنان شهرداری دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این بازدید با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در شهرداری خورموج اظهار کرد: شهرداری از جمله مجموعه‌هایی است که بیشترین مراجعه‌کننده را دارد و لازم است تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مردم در اولویت کاری قرار گیرد.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت توجه به زیباسازی مبلمان شهری تأکید کرد و گفت: منظر شهری باید به گونه‌ای باشد که ضمن زیبایی، برای شهروندان آرامش و رضایتمندی ایجاد کند.

مقاتلی ادامه داد: با وجود همه مشکلات، کمبودها و شرایط موجود، روند اجرای پروژه‌های عمرانی نباید دچار کندی شود و تلاش برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی با جدیت دنبال شود.

وی افزود: عقب‌ماندگی‌های گذشته در برخی پروژه‌های عمرانی باید با برنامه‌ریزی مناسب جبران شود.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های دولت و تأکیدات استاندار بوشهر، کاهش مصرف انرژی در ادارات ضروری است تا شرایط برای ارائه خدمات بهتر و آرامش بیشتر مردم فراهم شود و شهرداری ها می توانند در این زمینه نقش الگوسازی ایفا کنند