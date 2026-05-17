بیات منش: ۹۰ درصد اعتبارات عمرانی زنجان طی سال گذشته تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیاتمنش بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ با تلاش تیم مدیریتی استان، درصد تخصیص اعتبارات عمرانی به حدود ۹۰ درصد رسید. بخشی از این اعتبارات در اسفندماه و بخشی نیز در فروردینماه به حساب دستگاههای اجرایی واریز شده است.
وی افزود: هرچند طبق قانون تا پایان شهریورماه برای جذب اعتبارات فرصت داریم، اما با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، تأکید ما بر این است که دستگاهها در این زمینه شتاب بیشتری داشته باشند، چراکه هرچه این منابع زودتر هزینه شود، ارزش اقتصادی بیشتری برای استان به همراه خواهد داشت.
معاون استاندار زنجان با اشاره به اولویتبندی تخصیص اعتبارات، تصریح کرد: در میان بخشهای مختلف، اولویت اصلی ما حوزه آب بوده و بیشترین اعتبارات نیز در سال گذشته به این حوزه اختصاص یافت. همچنین راهداری، راه و شهرسازی و برخی بخشهای دیگر نیز منابع مناسبی دریافت کردهاند که لازم است آثار و بازخورد این تخصیصها بهطور دقیق پیگیری شود.
بیاتمنش بر لزوم تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و جذب بهموقع اعتبارات تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی استان باید با اهتمام ویژه، پروژههای مصوب سفر رئیسجمهوری را پیگیری و برای تکمیل آنها از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنند. پی
وی با اشاره به وضعیت پروژههای سفر رئیسجمهور به استان زنجان، افزود: در حال حاضر با پروژههایی مواجه هستیم که برای برخی از آنها دو سال و برای برخی دیگر سه سال زمانبندی پیشبینی شده بود. خوشبختانه در سال نخست، با درصد تحقق بالایی در جذب اعتبارات عمومی، روند مناسبی طی شد، اما با توجه به چشمانداز سالهای آینده و فشارهای اقتصادی وارد شده به کشور، پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ بخش عمدهای از اعتبارات صرف جبران این مسائل شود.
بیاتمنش تأکید کرد: از اینرو ضروری است دستگاهها به سایر منابع تأمین اعتبار نیز توجه داشته باشند. در اعتبارات سفر، سه منبع اصلی شامل «منابع عمومی ملی و استانی»، «منابع داخلی خود سازمانها و شرکتها و نهادهای تابعه وزارتخانهها» و همچنین «مولدسازی» پیشبینی شده است. بخش مهمی از پروژهها نیز بر پایه ظرفیت مولدسازی تعریف شدهاند و انتظار میرود همه دستگاهها، بهویژه در حوزههایی مانند علوم پزشکی، راه، آموزشوپرورش، ورزش و وزارت نیرو، از این امکان بهصورت جدی بهره بگیرند.
احیای طرح برندینگ شهری زنجان با محوریت دانشگاه
معاون عمرانی استاندار زنجان به موضوع برندینگ شهری و هویتبخشی به فضاهای عمومی استان اشاره کرد و گفت: در گذشته پروژهای در استانداری با محوریت برندینگ شهر زنجان یا استان آغاز شده بود که به نتیجه نرسید. این پروژه با مجریگری دانشگاه زنجان و پیگیری سازمان مدیریت و برنامهریزی دنبال میشد تا برای فضاهای شهری زنجان، از جمله پارکها، بلوارها، ورودی شهر، دروازههای نوروزی و برخی ساختمانهای شاخص، یک هویت و برند مشخص تعریف شود.
بیاتمنش افزود: این موضوع بار دیگر در دستور کار معاونت عمرانی قرار گرفته است و تأکید داریم با همکاری دانشگاهها، ادارهکل راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامهریزی، این طرح بهصورت جدی دنبال شود تا بتوانیم هویت بصری مناسب و یک روح خوب برای شهر و استان ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به اتصال سامانههای صدور پروانه شهرداریها به سامانه ثبت اسناد، اظهار کرد: امسال آخرین مهلتی است که شهرداریهای استان باید سامانههای خود را به سامانه ثبت اسناد متصل کنند. این اقدام در راستای جلوگیری از تخلفاتی است که در حوزه پیشفروش ساختمانها وجود داشته و گاه موجب بروز مشکلات متعدد برای مردم و همچنین دستگاه قضایی شده است.
معاون استاندار زنجان به موضوع مناسبسازی ساختمانهای عمومی اشاره کرد و گفت: در نخستین جلسه ستاد مناسبسازی که برگزار شد، مقرر شد همه دستگاهها در طول سال، وضعیت ساختمانهای عمومی تحت اختیار خود را از نظر مناسبسازی برای استفاده عموم مردم، بهویژه افراد دارای معلولیت، پیگیری کنند.
بیاتمنش تأکید کرد: امسال در این حوزه علاوه بر تشویق، رویکرد تنبیهی نیز در نظر گرفته شده است.
