به گزارش خبرگزاری مهر،سلیم اصغری در نخستین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی استان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی وقوع سیلابهای ۱۷ و ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۴۴۱ میلیارد تومان خسارت به زیرساختهای جادهای استان وارد شد که با اقدامات انجامشده، بخش عمدهای از این خسارات جبران شده است.
وی با اشاره به مهمترین محورهای خسارتدیده افزود: محور ترانزیتی آزادشهر شاهرود (خوشییلاق)، محور چهلچای و قلعهقافه، راه روستایی ساسنگ در شهرستان مینودشت، راه روستایی خاک پیرزن در علیآباد و محور کوهستانی درازنو از جمله مسیرهایی بودند که در اثر سیلاب دچار آسیب جدی شدند.
اصغری همچنین با اشاره به تداوم مخاطرات جادهای در استان اظهار کرد: در فروردین ۱۴۰۵ نیز پدیدههایی همچون ریزش سنگ، رانش زمین، کولاک، سیلاب و اختلالات ناشی از شرایط جوی در محورهای مختلف استان گزارش شده است.
وی ادامه داد: بهمنظور ارتقای ایمنی و کیفیت راهها، اجرای مستمر عملیات راهداری در دستور کار قرار دارد که از جمله آن میتوان به اصلاح شیب شیروانی در ۱۴۵ کیلومتر از محورهای استان، بهویژه در مناطق شمالی مانند محور گنبد اینچهبرون، رفع افتادگی شانه راهها به طول ۲۴ کیلومتر و ساماندهی ۴۲ تقاطع حادثهخیز اشاره کرد.
گفتنی است، نخستین جلسه کارگروه پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی استان در سال جاری با حضور معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان و ارائه گزارش عملکرد دستگاههای عضو در سال برگزار شد.
