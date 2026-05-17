به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب در اطلاعیهای اعلام کرد که امشب (۲۷ اردیبهشت) از ساعت ۱۱ شب به مدت چند ساعت، فشار آب در مناطقی از شهرستان ری در جنوب تهران کاهش خواهد یافت.
این افت فشار به دلیل اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در این محدوده صورت میگیرد.
شرکت آب و فاضلاب از شهروندان ساکن در مناطق تحت تأثیر خواسته است که در مصرف آب صرفهجویی کرده و پیش از آغاز عملیات، آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند.
همچنین تأکید شده است که این اقدام به منظور بهبود کیفیت و پایداری شبکه آبرسانی انجام میشود و همکاری شهروندان در مدیریت مصرف، نقش مهمی در کاهش مشکلات احتمالی خواهد داشت.
نظر شما