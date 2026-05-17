۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

افت فشار آب در بخش‌هایی از جنوب تهران از امشب

ری-شرکت آب و فاضلاب منطقه اعلام کرده است که به دلیل اجرای عملیات تعمیر و بهسازی شبکه توزیع آب، از ساعت ۲۳:۰۰ امشب (۲۷ اردیبهشت) فشار آب در برخی محله‌های شهرری کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امشب (۲۷ اردیبهشت) از ساعت ۱۱ شب به مدت چند ساعت، فشار آب در مناطقی از شهرستان ری در جنوب تهران کاهش خواهد یافت.

این افت فشار به دلیل اجرای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در این محدوده صورت می‌گیرد.

شرکت آب و فاضلاب از شهروندان ساکن در مناطق تحت تأثیر خواسته است که در مصرف آب صرفه‌جویی کرده و پیش از آغاز عملیات، آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند.

همچنین تأکید شده است که این اقدام به منظور بهبود کیفیت و پایداری شبکه آبرسانی انجام می‌شود و همکاری شهروندان در مدیریت مصرف، نقش مهمی در کاهش مشکلات احتمالی خواهد داشت.

