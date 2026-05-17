به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در راستای مبارزه قاطع با جرائم اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد موفق به کشف مقادیر قابلتوجهی کالای فاقد هرگونه مجوز به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال شدند.
بر اساس این گزارش مأموران در جریان گشتزنیهای هدفمند و با اشراف اطلاعاتی، پنج دستگاه خودروی سواری حامل کالاهای فاقد هرگونه مجوز قانونی را توقیف و در بازرسی از این خودروها، مقادیر قابلتوجهی لوازمخانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی و عینک خارجی بودند، کشف کردند.
کارشناسان ارزش ریالی محمولههای کشف شده را مجموعاً ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند. دراینخصوص ۵ نفر دستگیر که به همراه پرونده به دستگاههای ذیصلاح معرفی شدند.
