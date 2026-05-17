به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی کفپوش‌گذاری در محور تاریخی شهر اهر با حضور حجت‌الاسلام جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان، علیرضا خاکپور فرماندار اهر، دادستان، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان شهری روز یکشنبه آغاز شد.

این پروژه در مسیر بقعه تاریخی و فرهنگی شیخ شهاب‌الدین اهری تا ساختمان عمارت شهرداری اجرا می‌شود و به عنوان یکی از طرح‌های مهم شهری با هدف ساماندهی سیما و منظر شهری، احیای بافت تاریخی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهر در دستور کار شهرداری اهر قرار گرفته است.

مسئولان حاضر در این مراسم با تأکید بر اهمیت حفاظت از هویت تاریخی شهر اهر، اجرای چنین پروژه‌هایی را گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت فضای شهری، تسهیل تردد شهروندان و افزایش جذابیت‌های گردشگری منطقه عنوان کردند.

در حاشیه این مراسم نیز به نیت رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، تعدادی نهال مثمر و غیرمثمر در رفوژ فضای سبز این خیابان توسط مسئولان شهری کاشته شد. این اقدام با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و توسعه فضای سبز شهری انجام گرفت.