به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا احمدی روز یکشنبه در ابتدای سیصد و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به اهمیت ارتباط با شهروندان اظهار کرد: روابط عمومی در ساختار مدیریت شهری رکن اصلی شفافیت است و می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی میان مردم و نهادهای شهری باشد.

وی افزود: وظیفه شورای اسلامی شهر خدمت به مردم و نظارت بر اجرای عدالت در مدیریت شهری است و این مهم زمانی محقق می‌شود که ارتباطی صحیح، فعال و مستمر با شهروندان برقرار شود.

در ادامه این جلسه، اسماعیل چمنی عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به وضعیت معیشتی رانندگان استیجاری گفت: حقوق این رانندگان باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد تا بخشی از مشکلات معیشتی آنان جبران شود.

وی همچنین بر لزوم توجه مدیریت شهری به تذکرات اعضای شورا تأکید کرد و افزود: رسیدگی به مطالبات رانندگان می‌تواند نقش مهمی در افزایش انگیزه کاری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی داشته باشد.

روح‌الله رشیدی دیگر عضو شورای شهر تبریز نیز با اشاره به عدم ارائه متمم بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: با وجود پایان مهلت قانونی، هنوز لایحه متمم بودجه به شورا ارائه نشده و لازم است شهرداری در این زمینه شفاف‌سازی کند.

وی همچنین خواستار ارائه توضیحات درباره اقاله قرارداد پروژه عتیق و لایحه مرتبط با بانک شهر شد.

در ادامه جلسه، داوود امیرحقیان نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت برگزاری جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور شهردار و مدیران ارشد ذی‌ربط برای بررسی برخی مسائل مهم شهری تأکید کرد.

سیدکاظم زعفرانچی‌لر دیگر عضو شورا نیز با اشاره به بلاتکلیف ماندن پروژه «تالار شهر» از سال ۱۳۸۹ گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به دلیل کمبود بودجه آمادگی دارد زمین ۱۵ هزار مترمربعی این پروژه را با قیمت کارشناسی روز به شهرداری تبریز واگذار کند.

وی پیشنهاد داد شهرداری تبریز با برگزاری جلسه‌ای مشترک با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تعیین تکلیف این پروژه پس از سال‌ها بلاتکلیفی اقدام کند.

علی راستی عضو شورای شهر تبریز نیز در بخش دیگری از این جلسه از راکد ماندن پروژه شهرک جوانان انتقاد کرد و خواستار توجه جدی دستگاه‌های اجرایی به وعده‌های داده شده در این زمینه شد.