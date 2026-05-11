مطالبه تسریع در تکمیل پروژه ۲۰۸ واحدی مسکن ملی طالقانی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضوی روز دوشنبه در جمع متقاضیان پروژه ۲۰۸ واحدی مسکن ملی طالقانی تبریز اظهار کرد: این پروژه در قالب طرح اقدام ملی مسکن با زمین ۹۹ ساله در حال اجراست و لازم است روند اجرای آن هرچه سریع‌تر به پایان برسد، چراکه قیمت تمام‌شده ساختمان بر اساس نرخ روز محاسبه می‌شود و هرگونه تأخیر موجب افزایش هزینه‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به برخی مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این پروژه افزود: برای اجرای این طرح تخفیف در عوارض پرونده شهرداری و همچنین ۵۰ درصد تخفیف در خدمات نظام مهندسی اعمال شده است تا روند ساخت‌وساز تسهیل شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان ادامه داد: منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن شامل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است و از محل دیگری تأمین مالی انجام نمی‌شود. بر همین اساس، پرداخت تسهیلات بانکی نیز متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه صورت می‌گیرد.

رضوی خاطرنشان کرد: در صورتی که آورده متقاضیان تأمین نشود، پیشرفت پروژه با مشکل مواجه خواهد شد. از سوی دیگر ملاک اصلی در پروژه‌ها پایان عملیات اجرایی است و با رسیدن پروژه به پیشرفت فیزیکی حدود ۸۰ درصد، امکان ورود به مرحله انتخاب واحد برای متقاضیان فراهم می‌شود.

وی گفت: در همین راستا از پیمانکار پروژه خواسته شده است برنامه زمان‌بندی مشخصی برای ادامه عملیات اجرایی ارائه دهد و پیمانکار نیز موظف به اجرای دقیق این برنامه زمان‌بندی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، مجتمع مسکونی ۲۰۸ واحدی طالقانی تبریز یکی از پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن است که با زیربنای ۲۸ هزار و ۷۸۱ متر مربع در حال ساخت است. این مجتمع شامل دو بلوک مسکونی است که بلوک G در ۱۲ طبقه و بلوک C در ۱۱ طبقه احداث می‌شود. عملیات فنداسیون این پروژه از فروردین سال ۱۴۰۲ آغاز شده و پیش‌بینی شده است که عملیات ساخت آن تا اواخر سال جاری به پایان برسد.

با این حال متقاضیان این پروژه نسبت به روند اجرای آن و افزایش هزینه‌ها اعتراض دارند. به گفته آنان، در سال ۱۳۹۸ برای آغاز ساخت هر واحد حدود ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند اما پس از گذشت چهار سال، پیمانکار مبالغی در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان برای ادامه ساخت مطالبه کرده است.

متقاضیان می‌گویند با وجود پرداخت این مبالغ، پروژه پس از گذشت هفت سال همچنان به بهره‌برداری نرسیده و اکنون نیز پیمانکار برای تکمیل پروژه درخواست پرداخت حدود ۹۵۰ میلیون تومان دیگر را مطرح کرده است.

به گفته اعضای این پروژه، بسیاری از متقاضیان که در سال ۱۳۹۸ آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند، اکنون توانایی پرداخت مبالغ جدید یا بازپرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی پیشنهادی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان را ندارند و خواستار تعیین تکلیف پروژه، جبران خسارت ناشی از تأخیر در ساخت و تسریع در تکمیل واحدها هستند.