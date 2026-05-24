به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام جلیل جلیلی روز یکشنبه تأسیس کانون بسیج رسانه ارسباران را اقدامی ضروری برای پر کردن خلأهای اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری در منطقه دانست و اظهار کرد: تأسیس این کانون از خلأهایی بود که در شهرستان احساس می‌شد و به همت سپاه همیشه پیروز عاشورا و ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اهر این اتفاق مبارک رقم خورد.

وی با اشاره به انتظارات از این کانون، افزود: امیدواریم با شبکه‌سازی درست در حوزه رسانه، شاهد تأثیرگذاری عمیق این مجموعه در حل مسائل شهرستان باشیم و اصحاب رسانه با همت بلند خود در مسیر مطالبه‌گری، گره از مشکلات مردم باز کنند.

امام جمعه شهرستان اهر با تأکید بر ضرورت نگاه جامع در جذب مخاطبان، تصریح کرد: انتظار می‌رود کانون بسیج رسانه با نگاهی گسترده و مبتنی بر جذب حداکثری، مردم را بیش از پیش به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی سوق دهد. این مجموعه باید در راستای اهداف والای نظام حرکت کند و بدون شک، ثمرات تشکیل این کانون در آینده نزدیک در سطح شهرستان و منطقه مشاهده خواهد شد.

گفتنی است، در این مراسم «مهدی ایمانی» از فعالان برجسته رسانه‌ای منطقه که سابقه درخشانی در جشنواره‌های استانی و کشوری دارد، با حکم سردار عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا، به عنوان مدیر کانون بسیج رسانه اهر معرفی شد.