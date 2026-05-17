به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا تأکید کرد: آمریکا یا باید شرایط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرد و تسلیم دیپلمات های ما شود و یا اینکه ایران از موضع قدرت با آن مذاکره خواهد کرد و باید تسلیم موشک های ما شود.

رضایی در ادامه با قاطعیت افزود: از هیچ یک از شروط خود کوتاه نخواهیم آمد و آنها باید با تسلیم دیپلمات‌های ما بشوند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش شهدا در اقتدار دفاعی کشور اظهار داشت: اقتدار دفاعی کشور محصول همین شهداست. من شخصاً شاهد بودم که این عزیزان در طراحی، اجرا و ساخت تسلیحات جانانه جان خود را فدا کردند تا امروز کشورمان بتواند از آبروی خود دفاع کند.

وی خاطرنشان کرد: شهدا برای کشور تولید آبرو، عزت و اقتدار کردند و ما نیز ادامه‌دهنده راه آنان هستیم.