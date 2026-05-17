به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از برگزیدگان طرح همیار گاز در لرستان برگزار شد.
سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزشوپرورش لرستان نیز در این مراسم با اشاره به پوشش گسترده طرح همیار گاز در مدارس استان، همکاری میانبخشی با شرکت گاز را الگویی موفق برای ورود مباحث فنی و ایمنی به ادبیات تربیتی مدرسه دانست و از معلمان بهعنوان حلقه اصلی انتقال این آگاهیها به خانوادهها یادکرد.
سپهوند، مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان نیز در این آیین، ضریب نفوذ پیامهای ایمنی و مدیریت مصرف را مرهون همراهی ساختارمند آموزشوپرورش خواند و نقش دانشآموزان را بهعنوان مبلغان کوچک انرژی در کانون خانواده، عاملی اثربخش در کاهش مخاطرات و اصلاح الگوی مصرف گاز طبیعی در سطح استان ارزیابی کرد.
بنابراین گزارش، طرح همیار گاز باهدف نهادینهسازی اصول ایمنی و ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز طبیعی در میان دانشآموزان، در مدارس استان لرستان اجرا میشود. در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از ۹۷ دانشآموز و مدرسه برگزیده در سطوح کشوری و استانی تجلیل به عمل آمد.
