به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی یکشنبه شب در اجتماع فاتحان خیبر در شهرستان نور، با اشاره به ویژگی‌های بارز شخصیتی شهدا به ویژه شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رمز خستگی‌ناپذیری و مقبولیت آنان را ولایت‌مداری و مدیریت جهادی دانست..

بهادری جهرمی با تأکید بر اینکه شهید رئیسی خستگی نمی‌شناخت، افزود: مثل مردمی که امروز الحمدلله ۸۰ روز است در میدان حضور دارند و خستگی نمی‌شناسند، ما نیز با تأسی به سیره شهدا، خستگی نخواهیم شناخت.

وی گفت: رمز اینکه رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند این سرباز را من می‌پسندم، این سرباز جامع‌الاطراف است، سه ویژگی دارد، اول خستگی‌ناپذیری، دوم حضور در میدان و سوم ولایت‌مداری.

جهرمی یادآور شد: شهید رئیسی با وجود جایگاه والایی همچون اجتهاد، نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری، تولیت آستان قدس، ریاست قوه قضاییه و ریاست جمهوری، همواره ذکر زبانش این بود که من جز سرباز برای آقا نیستم و سرباز محض ولایت بود.

سخنگوی دولت سیزدهم در ادامه به خاطره‌ای از آخرین جلسه هیئت دولت شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: در آخرین جلسه هیئت دولت اعضای دولت به شهید رئیسی گلایه کردند که چرا در رسانه از ظلم‌هایی که به دولت می‌شود سخن نمی‌گوید و تقریباً همه اعضای دولت هجمه آوردند که شما باید موضع بگیرید و بیان کنید، اما شهید رئیسی در پاسخ فرمودند: امام و رهبرمان فرمودند جمله‌ای که باعث اختلاف بشود، جمله‌ای که وحدت را به هم بزند، نگویید.

بهادری جهرمی در تعریف ولایت‌مداری خاطرنشان کرد: ولایت‌مداری آن نیست که وقتی فرمایش رهبری به دل انسان خوش می‌آید و به نفع جناح یا نهاد ماست، پرچم را بالا بگیریم و بگوییم رهبری این را فرمودند، بلکه ولایت‌مداری آنجاست که شاید فرمایش رهبری به دل انسان خوش نیاید و برداشت دیگری داشته باشد، اما آن موقع محکم لبیک بگوییم و شهید رئیسی این گونه بود و به قول حاج قاسم سلیمانی، باید شهید زیست تا شهید رفت و شهید رئیسی شهید زیست که شهید رفت.

سخنگوی دولت شهید رئیسی در پایان به ویژگی استکبارستیزی شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: امام شهیدمان بارها این ویژگی را تقدیس می‌کردند.

بهادری تصریح کرد: در اولین مصاحبه شهید رئیسی بعد از انتخاب به عنوان رئیس جمهور، خبرنگار پرسید اگر آمریکا تحریم‌ها را بردارد، با رئیس جمهور آمریکا مذاکره می‌کنید؟ ایشان یک کلمه فرمودند: خیر، یعنی ما معطل کسی نمی‌مانیم و به مردم خود اعتماد داریم و دیپلماسی التماسی نخواهیم کرد.