به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری کشور در یادداشتی نوشت:« بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه، روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی را به همه کسانی که عاشقانه برای پاسداری از شناسنامه تمدنی این مرزوبوم تلاش می‌کنند، تبریک می‌گویم.روز جهانی موزه و آغاز هفته میراث فرهنگی، مجالی است برای بازخوانی نقش بنیادین «حافظه‌ی تاریخی» در ترسیم نقشه راه آینده. در پارادایم نوین «گردشگری دانش‌بنیان»، موزه دیگر یک بن‌بست زمانی نیست، بلکه «زیست‌بوم پویای آگاهی» و موتور محرک توسعه پایدار است.

ما در معاونت گردشگری با نگاهی تحولی و مبتنی بر استانداردهای جهانی، دو راهبرد کلیدی را در اولویت بازتعریف پیوند موزه و گردشگری قرار داده‌ایم و ما معتقدیم میراث فرهنگی متعلق به همگان است. بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی، موزه‌های ما باید به سمت «طراحی جهانی» (Universal Design) حرکت کنند.

ایجاد «مسیرهای حسی» (Sensory Trails) برای نابینایان از طریق بازتولید سه‌بعدی آثار، تعبیه راهنماهای صوتی متصل به سیستم‌های ناوبری خاص و مناسب‌سازی کالبدی دقیق، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت علمی برای تحقق «گردشگری برای همه» است تا معلولان و توان‌خواهان، لذت کشف معنا را همتراز با دیگران تجربه کنند و استفاده از «هوش مصنوعی مولد» و «واقعیت افزوده (AR)» در موزه‌ها، انقلابی در تجربه کاربری گردشگران ایجاد خواهد کرد.

ما به سوی موزه‌هایی حرکت می‌کنیم که در آن، اشیاء تاریخی با بهره‌گیری از الگوریتم‌های هوشمند، قادر به بازسازی تاریخ و گفتگو با بازدیدکننده هستند. شخصی‌سازی مسیر بازدید با استفاده از فناوری‌های نوین، موزه‌ها را از مخازن سکون به مراکز چندرسانه‌ای تعاملی بدل می‌کند که زبان بین‌المللی نسل جدید گردشگران است.

اینجانب، ضمن تبریک این روز به جامعه فرهیخته موزه‌داری و کنشگران حوزه میراث و گردشگری، تاکید می‌کنم که پیوند میان «اصالت میراث» و «فناوری‌های نوین»، کلید گشایش درهای نوین رونق اقتصادی و دیپلماسی فرهنگی ماست.امید است با همگرایی علم و هنر، موزه‌هایمان را به فضایی برای تجربه «برابری» و «نوآوری» بدل سازیم.»