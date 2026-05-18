۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

رهاسازی گونه نادر دارکوب قهوه ای در زیستگاه طبیعی مناسب

اردبیل- رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: یک قطعه گونه نادر دارکوب پس از بهبود وضعیت جسمانی، در زیستگاه طبیعی مناسب رهاسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کسائی اظهار کرد: یک دارکوب قهوه ای پس از انتقال به مرکز نگهداری، توسط کارشناسان حیات وحش مورد بررسی و تیمار اولیه قرار گرفت و پس از چندین ساعت مراقبت، پایش و اطمینان از بهبود وضعیت جسمانی، در زیستگاه طبیعی مناسب رهاسازی شد.

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص این گونه افزود: دارکوب قهوه‌ای که در انگلیسی با نام Eurasian Wryneck شناخته می شود، از اعضای خانواده دارکوب‌هاست اما از نظر رفتار و شکل ظاهری تفاوت قابل توجهی با دارکوب‌های معمولی دارد. این پرنده دارای رنگ‌آمیزی استتاری قهوه‌ای، خاکستری و بژ است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: برخلاف دارکوب‌های معمول که بیشتر روی تنه درختان فعالیت می کنند، این گونه اغلب روی زمین یا در میان بوته‌ها مشاهده شده و عمده تغذیه آن از مورچه‌ها و لارو آن‌ها تأمین می شود. همچنین یکی از رفتارهای جالب این پرنده هنگام احساس خطر، حرکات مارگونه گردن و تولید صداهای خاص برای دور کردن شکارچیان است.

وی با بیان اینکه این گونه در گستره وسیعی از اروپا، آسیا و شمال آفریقا پراکنش دارد، خاطرنشان کرد: دارکوب قهوه‌ای در ایران نیز به‌ صورت مهاجر و در برخی مناطق شمالی و شمال‌غربی کشور مشاهده می شود، اما ثبت مشاهده آن در استان اردبیل نادر بوده و مشاهده اخیر، نخستین ثبت رسمی این گونه در استان محسوب می شود.

کسائی اضافه کرد: گزارش‌هایی از جوجه‌آوری این پرنده در استان اردبیل وجود دارد که نشان‌دهنده مطلوب بودن بخشی از زیستگاه‌های طبیعی منطقه برای این گونه است.

