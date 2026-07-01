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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

ثبت نخستین مشاهده یک‌بهله کرکس مصری در زیستگاه‌های طبیعی انگوت

ثبت نخستین مشاهده یک‌بهله کرکس مصری در زیستگاه‌های طبیعی انگوت

اردبیل-سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: در جریان گشت و پایش میدانی یک‌بهله کرکس مصری در یکی از زیستگاه‌های طبیعی شهرستان انگوت ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مهدی زاده اظهار کرد: کرکس مصری از گونه‌های کمیاب و حمایت‌شده کشور بوده و در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در رده گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارد، این پرنده لاشه‌خوار با تغذیه از لاشه جانوران، نقش مهمی در پاکسازی طبیعت، جلوگیری از انتشار بیماری‌ها و حفظ تعادل اکولوژیک ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت ثبت این پونه ارزشمند افزود: کرکس مصری از ارزشمندترین پرندگان شکاری و لاشه‌خوار کشور به شمار می‌رود که جمعیت آن در سال‌های اخیر به دلیل عواملی همچون تخریب زیستگاه، کاهش منابع غذایی، و سایر عوامل مورد تهدید است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، این گونه در شهرستان‌های جنوبی استان اردبیل از جمله کوثر و خلخال نیز مشاهده و ثبت شده بود، گفت: ثبت مشاهده این گونه در شهرستان انگوت، اطلاعات ارزشمندی درباره پراکنش این گونه در استان در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد و می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های حفاظتی آینده مؤثر باشد.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: ثبت این گونه ارزشمند، بیانگر ظرفیت مناسب زیستگاه‌های طبیعی شهرستان انگوت برای میزبانی از گونه‌های شاخص حیات وحش و ضرورت حفاظت هرچه بیشتر از این زیستگاه‌ها است.

کد مطلب 6876135

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