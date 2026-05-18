نظارت بر ۱۵۰ طرح واگذاری اراضی در شهرستان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع بازدیدهای انجام‌شده، ۱۲۰ فقره مربوط به پرونده‌های نظارتی و ۳۰ فقره مربوط به پرونده‌های تبصره یک و چهار بوده که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با اشاره به اهداف این بازدیدها تصریح کرد: این اقدامات در راستای تسریع در روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب، استمرار و پایداری تولید، بهبود فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی و در نهایت حمایت از ایجاد و تثبیت اشتغال در سطح شهرستان انجام شده است.

وی در ادامه افزود: حجم قابل توجه نظارت‌های صورت‌گرفته، بیانگر عزم جدی مجموعه مدیریت و کارشناسان امور اراضی در صیانت از انفال و اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، رعایت دقیق ضوابط قانونی و اطمینان از اجرای صحیح تعهدات بهره‌برداران است. سیاست این مدیریت بر پایه رصد مستمر نحوه بهره‌برداری از اراضی، پایش میدانی طرح‌ها و برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف احتمالی استوار است.

انصاری همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود، بیش از یک‌هزار طرح نظارتی در سامانه جامع امور اراضی کشور برای شهرستان بندرعباس به ثبت رسیده که این امر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و پیگیری دقیق پرونده‌ها را دوچندان می‌کند.

وی در پایان بر تداوم این روند نظارتی تأکید کرد و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و در تعامل با سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر طرح‌های بخش کشاورزی را به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داد تا ضمن صیانت از منابع پایه، زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی در شهرستان فراهم شود.