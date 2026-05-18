۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

نظارت بر ۱۵۰ طرح واگذاری اراضی در شهرستان بندرعباس

بندرعباس- مدیر جهاد کشاورزی بندرعباس با تأکید بر ضرورت تسریع در پیشرفت فیزیکی طرح‌های بخش کشاورزی، از انجام بازدید میدانی ۱۵۰ فقره پرونده واگذاری اراضی در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر اظهار کرد: از مجموع بازدیدهای انجام‌شده، ۱۲۰ فقره مربوط به پرونده‌های نظارتی و ۳۰ فقره مربوط به پرونده‌های تبصره یک و چهار بوده که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با اشاره به اهداف این بازدیدها تصریح کرد: این اقدامات در راستای تسریع در روند پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب، استمرار و پایداری تولید، بهبود فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی و در نهایت حمایت از ایجاد و تثبیت اشتغال در سطح شهرستان انجام شده است.

وی در ادامه افزود: حجم قابل توجه نظارت‌های صورت‌گرفته، بیانگر عزم جدی مجموعه مدیریت و کارشناسان امور اراضی در صیانت از انفال و اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، رعایت دقیق ضوابط قانونی و اطمینان از اجرای صحیح تعهدات بهره‌برداران است. سیاست این مدیریت بر پایه رصد مستمر نحوه بهره‌برداری از اراضی، پایش میدانی طرح‌ها و برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف احتمالی استوار است.

انصاری همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس آمار موجود، بیش از یک‌هزار طرح نظارتی در سامانه جامع امور اراضی کشور برای شهرستان بندرعباس به ثبت رسیده که این امر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و پیگیری دقیق پرونده‌ها را دوچندان می‌کند.

وی در پایان بر تداوم این روند نظارتی تأکید کرد و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی و در تعامل با سایر دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر طرح‌های بخش کشاورزی را به‌صورت مستمر و هدفمند ادامه خواهد داد تا ضمن صیانت از منابع پایه، زمینه توسعه پایدار بخش کشاورزی در شهرستان فراهم شود.

