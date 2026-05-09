شناسایی ۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر،حامد شکوهی، با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان گشت‌های نظارتی یگان حفاظت امور اراضی طی هفته اخیر تعداد ۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان های بندرعباس و بندرخمیر استان شناسایی شد که در این راستا برای متخلفان اخطاریه توقف عملیات صادر شد.

وی در ادامه تشریح کرد: در تاریخ مذکور ۱۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل ساخت بنا و دیوارکشی به مساحت جمعا ۱۴۸.۲ متر مربع در منطقه های سرخون و آبشورک شهرستان بندرعباس و دو مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل احداث بنا و گودبرداری به مساحت جمعاً ۲۰۰ مترمربع در منطقه کشار شهرستان بندرخمیر شناسایی و اخطاریه توقف عملیات صادر شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان افزود: مدیریت امور اراضی استان به‌صورت مستمر با انجام گشت‌های میدانی در سطح شهرستان ها، نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کرده و با هرگونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

شکوهی در پایان بر ضرورت مشارکت و همکاری مردم در صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.