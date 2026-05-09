۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

شناسایی ۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی هرمزگان

بندرعباس- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز از شناسایی ۱۵ مورد تغییرکاربری غیرمجاز طی هفته اخیر در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حامد شکوهی، با اعلام این خبر اظهار کرد: در جریان گشت‌های نظارتی یگان حفاظت امور اراضی طی هفته اخیر تعداد ۱۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان های بندرعباس و بندرخمیر استان شناسایی شد که در این راستا برای متخلفان اخطاریه توقف عملیات صادر شد.

وی در ادامه تشریح کرد: در تاریخ مذکور ۱۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل ساخت بنا و دیوارکشی به مساحت جمعا ۱۴۸.۲ متر مربع در منطقه های سرخون و آبشورک شهرستان بندرعباس و دو مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل احداث بنا و گودبرداری به مساحت جمعاً ۲۰۰ مترمربع در منطقه کشار شهرستان بندرخمیر شناسایی و اخطاریه توقف عملیات صادر شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان افزود: مدیریت امور اراضی استان به‌صورت مستمر با انجام گشت‌های میدانی در سطح شهرستان ها، نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کرده و با هرگونه ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد کرد.

شکوهی در پایان بر ضرورت مشارکت و همکاری مردم در صیانت از اراضی کشاورزی تأکید کرد.

