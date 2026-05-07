انجام بیش از شش هزار و ۵۰۰ مورد نظارت بر واگذاری اراضی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شکوهی اظهار کرد: این نظارت‌ها با هدف بررسی وضعیت اجرای طرح‌ها و اطمینان از بهره‌برداری صحیح از اراضی واگذار شده به متقاضیان انجام شده است، که در سال گذشته مجموعاً ۶ هزار و ۵۴۳ مورد نظارت بر واگذاری اراضی در سطح استان انجام شده است که از این میزان، ۵ هزار و ۲۵ مورد مربوط به طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و یک هزار و ۵۱۸ مورد نیز مربوط به طرح‌های غیرکشاورزی بوده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بیان کرد: بین شهرستان‌های استان، شهرستان بستک با انجام یک هزار و ۴۳۷ مورد بازدید بیشترین میزان نظارت بر واگذاری اراضی را به خود اختصاص داده است، همچنین شهرستان بندرعباس با یک هزار و ۱۳۴ مورد نظارت در جایگاه دوم و شهرستان حاجی‌آباد با ۸۷۳ مورد نظارت در رتبه سوم استان قرار دارند.

وی افزود: این حجم از نظارت‌ها نشان‌دهنده تلاش کارشناسان امور اراضی در جهت صیانت از انفال، رعایت ضوابط قانونی و اطمینان از اجرای صحیح طرح‌های مصوب است. سیاست ما، رصد مداوم نحوه بهره‌برداری از اراضی و برخورد با هرگونه تخلف احتمالی در چارچوب قانون است.

شکوهی در پایان اظهار داشت: نظارت مستمر بر اجرای طرح‌ها، باعث می‌شود اراضی در مسیر تولید و توسعه واقعی قرار گیرند و از هرگونه تغییر کاربری یا بهره‌برداری ناصحیح جلوگیری شود.