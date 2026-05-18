خوش خدمتی آمازون به ترامپ برایش شکایت تراشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شکایت در سیاتل ثبت و آمازون را به دستیابی به سود از صدها میلیون دلاری متهم می کند که از طریق هزینه تعرفه های غیرقانونی به دست آمده است. در شکایت توضیح داده شده پس از تصمیم دادگاه عالی آمریکا علیه قانونی بودن سیاست تعرفه های وضع شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آمازون از نظر حقوقی حق دارد این هزینه ها را پس بگیرد.

شرکت ها مجاز هستند هزینه های چنین تعرفه هایی را دریافت کنند و چند شرکت نیز تایید کرده اند فرایند بازپرداخت پول آنها از سوی دولت آمریکا آغاز شده است.

اما در شکایت مذکور ذکر شده آمازون در این فرایند بازپرداخت شرکت نکرده زیرا سعی دارد به دولت فدرال اجازه دهد این مبالغ را نگه دارد و به این شیوه به دولت ترامپ خوش خوش خدمتی کند.

در بخشی از شکایت آمده است: آمازون تاکنون هیچ بخشی از این هزینه ها را باز نگردانده یا به مشتریان منتقل نکرده است. همچنین قصد ندارد این کار را انجام دهد. به طور خلاصه شرکت مذکور از اقدام غیرقانونی دولت سود باد آورده ای به دست آورده و آن را حفظ کرده است. از سوی دیگر مشتریان و نه آمازون افرادی هستند که هزینه چنین اقدامی را می پردازند.

در این میان شرکت های حمل و نقل مانند «دی اچ ال»، فدکس و یو پی اس که با پیامد وضع تعرفه ها روبرو شده بودند، فرایند باز پرداخت هزینه به مشتریان را آغاز کرده اند.