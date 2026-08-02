همدستی هوش مصنوعی آمازون و والمارت با تقلب در کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این یافته‌ها بار دیگر پرسش‌هایی درباره انگیزه‌های دوگانه خرده‌فروشان در استفاده از دستیارهای خرید هوش مصنوعی مطرح کرده است؛ فناوری‌ای که از یک سو می‌تواند به شناسایی اطلاعات نادرست کمک کند و از سوی دیگر، برای افزایش خرید و هزینه‌کرد مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستیار صوتی «الکسا برای خرید» آمازون و دستیار هوش مصنوعی «اسپارکی» والمارت می‌توانند مغایرت میان ادعاهای صریح درباره «ساخت ایالات متحده» و اطلاعات متناقض درج‌شده در فهرست محصولات را شناسایی کنند. با این حال، هنگامی که پژوهشگران از این دستیارها پرسیدند چرا شرکت‌ها برای مقابله با برچسب‌گذاری نادرست اقدام بیشتری انجام نمی‌دهند، پاسخ‌ها عمدتاً به ملاحظات تجاری و مسئولیت قانونی اشاره داشت.

برای مثال، هنگامی که از اسپارکی پرسیده شد چرا کالاهایی با برچسب مشکوک «ساخت آمریکا» را علامت‌گذاری نمی‌کند، این دستیار پاسخ داد که کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) معمولاً قوانین مربوط به این برچسب را علیه تولیدکنندگان اجرا می‌کند، نه خرده‌فروشان.

چت‌بات والمارت در توضیح این رویکرد گفت: «این یک محاسبه تجاری است، نه یک توجیه حقوقی.»

سخنگوی آمازون نیز اعلام کرد اطلاعات مربوط به منشأ کالا، در صورت وجود، در صفحه جزئیات محصول نمایش داده می‌شود. این شرکت همچنین مدعی شد به‌طور مستمر در حال بهبود قابلیت «الکسا برای خرید» است تا اطلاعات دقیق‌تری درباره محصولات در اختیار شمار بیشتری از مشتریان قرار گیرد.

بر اساس قوانین کمیسیون تجارت فدرال آمریکا، محصولاتی که با عنوان «ساخت آمریکا» تبلیغ می‌شوند، باید به‌طور کامل یا تقریباً کامل در ایالات متحده تولید شده باشند. FTC سال گذشته نیز با اشاره به سیاست‌های آمازون و والمارت برای الزام فروشندگان به ارائه اطلاعات دقیق، از این دو شرکت خواست نظارت جدی‌تری بر ادعاهای فروشندگان شخص‌ثالث درباره «ساخت آمریکا» بودن محصولات داشته باشند.