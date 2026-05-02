به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خلیج تایمز، آمازون اعلام کرد احیای عملیات های ابر رایانشی در امارات متحده عربی که در جنگ آمریکا علیه ایران آسیب دیده بود، پیش بینی می شود چند ماه طول بکشد.

دیتاسنترهای آمازون در منطقه خلیج فارس در اوایل ماه مارس و طی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران هدف حملات پهپادی قرار گرفتند که این امر سرویس های ابررایانشی را مختل و از سوی دیگر احیای آن را طولانی کرد.

یک سخنگوی آمازون در پاسخ به جدید ترین به روز رسانی درباره یک رویداد مرتبط اعلام کرد جدیدترین به روز رسانی در ۳۰ آوریل رخ داده و به مشکلات عملیاتی پیشین در ماه مارس مربوط بوده است.

«آمازون وب سرویسز» بزرگترین تهیه کننده سرویس ابر رایانشی جهان است که مشتریانی در سطح جهانی دارد. مشتریان کلیدی آن شرکت هایی مانند نتفلیکس، بی ام دبلیو و فایزر و همچنین موسسات مالی بزرگ، گروه های رسانه ای و سازمان های بخش دولتی هستند. همچنین این سرویس ها مهمترین عامل سودآوری شرکت هستند.

طبق شرح وضعیتی که در وب سایت « آمازون وب سرویسز» منتشر شده، این موسسه به مشتریانش توصیه کرده تمام منابع قابل دسترسی خود را به مناطق دیگر منتقل و هر چه سریع تر منابع غیرقابل دسترسی را از پشتیبان‌های راه دور بازیابی کنند.

در صفحه وضعیت این شرکت ۳۷ سرویس در امارات متحده عربی نشان داده شده اند که از هفته منتهی به ۳۰ آوریل مختل هستند. برخی از این سرویس ها از اوایل مارس از کار افتاده اند. شرکت مذکور اعلام کرده خسارات وارده به عملیات های آن در امارات متحده عربی به تعلیق فعالیت های صورتحسابی در منطقه منجر شده است.

خبرگزاری رویتزر ماه گذشته اعلام کرد سرویس ابررایانشی آمازون در بحرین به دلیل فعالیت های پهپادی در منطقه مختل شده است.