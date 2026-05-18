هوای اصفهان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه پایش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح دوشنبه ۲۸ اردیبهشت با میانگین ۷۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۸۸، خیابان ۲۵ آبان ۶۵، پارک زمزم ۶۱، دانشگاه صنعتی ۸۰، رهنان ۷۴، زینبیه ۷۷، سپاهانشهر ۵۷، فرشادی ۷۳، فیض ۶۳، کاوه ۷۰، کردآباد ۶۹، میرزا طاهر ۷۴، ولدان ۷۱ و هزار جریب ۶۰ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به دلیل وزش باد شدید و توفان و همچنین نفوذ توده گردوخاک از کشورهای همسایه غربی و فعال شدن برخی کانونهای داخلی در نواحی مستعد شرق و شمال استان، تا جمعه یکم خردادماه شرایط غبارآلودی هوا ادامه خواهد داشت.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
