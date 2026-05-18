به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان در گزارشی از آخرین وضعیت دمایی استان اعلام کرد: در روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، کردکوی با ثبت دمای ۱۳ درجه سانتیگراد به عنوان خنکترین نقطه استان شناخته شد.
بر اساس این گزارش، گرگان نیز با ثبت دمای ۲۹ درجه در روز گذشته، گرمترین شهر استان بوده و حداقل دمای این شهر در صبح امروز ۱۴ درجه ثبت شده است. همچنین پیشبینی میشود حداکثر دمای گرگان در طول امروز به ۳۱ درجه سانتیگراد برسد.
گزارش هواشناسی همچنین نشان میدهد حداقل دما در سایر ایستگاههای استان نوساناتی داشته است؛ بهطوریکه دمای آققلا و هاشمآباد ۱۴ درجه، اینچهبرون و مینودشت ۱۷ درجه، بندرگز و علیآباد ۱۵ درجه، بندرترکمن و گمیشان ۱۶ درجه، کلاله، گنبدکاووس، مراوهتپه و انبارالوم ۱۵ درجه و کارکنده ۱۶ درجه ثبت شده است.
در این میان، پارک ملی گلستان با ثبت دمای ۱۲ درجه سانتیگراد، کمترین دمای ثبتشده در بین ایستگاههای هواشناسی استان را به خود اختصاص داده است.
بر اساس اعلام کارشناسان، این نوسانات دمایی نشاندهنده پایداری نسبی شرایط جوی در استان همراه با روند افزایشی دما در طول روز است.
