ترامپ به برتری قدرت نرم روابط عمومی ایران در جنگ اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، در گردهمایی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی، ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی اظهار کرد: فعالان این عرصه بخصوص در ایام جنگ تحمیلی سوم، با ایثارگری و تمام توان خویش چنان درخشیدند که دوست و دشمن را به تحسین واداشتند به گونه ای که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا علیرغم ادبیات خشن و خودستایانه، ناچار اعتراف کرد که قدرت نرم روابط عمومی ایران، مقتدرانهتر از قدرت سخت تجلی یافته است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: روزنامه گاردین در مقالهای مفصل به فعالیتهای درخشان ایران در فضای مجازی پرداخت و عنوان کرد که ایرانیان در این حوزه از ابداعکنندگان غربی پیشی گرفتهاند. حتی وزیر دفاع ایالات متحده نیز با گلایه از خبرنگاران، بر برتری ایرانیان در عرصه رسانه تأکید کرد.
حضرتی عنوان کرد: تصویر ارائهشده از مظلومیت، حقانیت، اقتدار نظامی و تابآوری ملت در حمایت از دولت و نیروهای مسلح چنان تأثیرگذار بود که ترامپ همچنان در حسرت عدم دستیابی به اهداف خویش به سر میبرد. تمامی این موفقیتها و دستاوردها در سایه قدرت و توانمندی شما حاصل شده است.
حضرتی با تأکید بر اینکه موفقیتهای حاصله مرهون توانمندی، علم، فن و عمل فعالان این عرصه است، اظهار کرد: در جهان کنونی که هر تلفن همراه یک رسانه و هر شهروند تولیدکننده محتوا محسوب میشود، یک ویدئوی چند ثانیهای گاه بیش از دهها گزارش رسمی بر افکار عمومی اثر میگذارد.
وی افزود: روابط عمومی دیگر صرفاً یک واحد اداری یا رسانهای نیست، بلکه مأموریت اصلی آن تولید اعتماد و سرمایه اجتماعی است. ایران بیش از هر زمان دیگری به گفتگو و اعتمادسازی نیاز دارد و این امر بدون روابط عمومیهای حرفهای، علمی و آیندهنگر ممکن نیست.
وی ادامه داد: صداقت و اعتمادسازی، نخستین اصل تخصص ارتباطی است.فناوریها دگرگون میشوند، اما هیچ عنصری جایگزین اعتماد نخواهد شد؛ چراکه جامعه آگاه امروز، تناقض میان گفتار و عملکرد را بهسرعت تشخیص میدهد.
وی بیان کرد: وظیفه متخصص ارتباطات، نه پنهان کردن حقیقت یا بزک کردن واقعیت، بلکه ارائه روایت دقیق، مسئولانه و شجاعانه از حقیقت است. توانایی شنیدن جامعه و تشخیص نگرانیهای مردم پیش از تبدیل شدن به بحران است.
وی افزود: سواد داده و تحلیل، رکن دیگر این حرفه است؛ بهگونهای که تصمیمگیریها دیگر نمیتواند صرفاً مبتنی بر شهود باشد و رصد رسانهها برای فهم رفتار مخاطب الزامی است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: در عصر اقتصاد توجه، باید با روایتهای دقیق و امیدآفرین، آمارها را به زبانی انسانی و قابلفهم برای مردم ترجمه کرد. هوش مصنوعی حالِ حاضر جهان ارتباطات است که میتواند بحرانها را پیشبینی کند، اما فاقد قضاوت و اخلاق انسانی است؛ با این حال، متخصصانی که توان کار با این فناوری را نداشته باشند، از آینده این حرفه عقب خواهند ماند.
حضرتی عنوان کرد: بحران، مهمترین آزمون روابط عمومی است. تجربه نشان داده که انکار و سکوت موجب تعمیق بحران میشود، در حالی که شفافیت، سرعت و مسئولیتپذیری حتی در سختترین شرایط، مایه حفظ اعتماد عمومی خواهد بود.
حضرتی اظهار کرد: هنر واقعی روابط عمومی در ایام دشوار نمایان میگردد. هفتمین اصل، مهارت نگارش و ارتباط انسانی است؛ چرا که علیرغم فناوریهای نوین، کماکان کلمات از قدرت بیبدیلی برخوردارند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: نوشتار مطلوب صرفاً چیدمان واژگان نبوده بلکه مستلزم درک مخاطب، موقعیت و انتخاب لحن صحیح است. همچنین برخورداری از نگرش بینالمللی است؛ زیرا جایگاه کشورها علاوه بر میدان سیاست، در رسانهها و روایتهای عمومی جهانی نیز ساخته میشود.
وی بیان کرد: کارشناس ارتباطات ایرانی بایستی با ادبیات و استانداردهای جهانی این حرفه آشنا باشد تا بتواند روایت ایران را به گونهای حرفهای، دقیق و اثرگذار در سطح بینالملل عرضه کند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت تاکید کرد: باید به نقش مسیله اینترنت نقش حیاتی کشور و رسانه و سواد دیجیتال سخن گفت و از موضوع حیاتی دسترسی به فضای مجازی یاد کرد که در شرایط جنگی، اضطراری و محدودیتهای موقت، برای حفظ امنیت جامعه، امری رایج در تمام دنیا است؛ اما این محدودیتها و انسداد طولانی مدت هرگز نباید به رویهای دائمی تبدیل شوند.
وی افزود:بخشی از مردم عزیز ما بهشدت تحت فشارهای اقتصادی و فرسایش و فشارهای روانی قرار دارند و آسیبهای فراوانی با قطع اینترنت بین الملل قرار دارند.
حضرتی گفت:بار دیگر با صراحت اعلام میکنم که سیاست قطعی و بدون عقبنشینی دولت پزشکیان ، گشایش اینترنت و رفع فیلترینگ است. فیلترینگ گسترده نه کارآیی نداشته است بلکه با رواج فیلتر شکن ها امنیت کشور را به مخاطره انداخته است.
رئیس جمهور محترم با منش گفت و گو محوری خود تلاشهای زیادی در شورای عالی فضای مجازی انجام شده است؛ اما اختلافنظرها و پیچیدگی نیز وجود داشت و همچین مخاطرات جنگ دوازده روزه و رمضان وجود دارد؛
وی تاکید کرد: آقای عارف به عنوان مسئول شورای راهبردی فضای مجازی کشور این موضوع را در حال پیگیری است، تا امروز که من اطلاع دارم ۳ جلسه کارشناسی متعددی برگزار کردهاند، ما نیز از همینجا از همه عزیزانی که مسئولیت را پذیرفتند تشکر میکنیم. همچنین از آقای رئیس جمهور و کارشناسانی که برای یافتن راهحل تلاش کردند و این موضوع را با هماهنگی پیش بردند، صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم همه مسئولان، رسانهها و اهالی رسانه با هم هماهنگ و در یک مسیر درست، با هدفی مشخص حرکت کنند. داستان خوبی از ایران روایت شد و شرارت و خونخواری دشمن نیز برای افکار عمومی روشن شد.
نظر شما