میانگین رسیدگی پرونده های تعزیرات در زنجان به ۲۳ روز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وظایف حاکمیتی سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه رسیدگی، صدور احکام و اجرای آرای پرونده‌های مرتبط با بازار، کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹ هزار و ۶۳۶ فقره پرونده به این اداره کل وارد شد که از این میان ۹ هزار و ۵۹۳ فقره (بیش از ۹۹ درصد) رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است. وی مجموع محکومیت‌های مالی این پرونده‌ها را چهار هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی با تأکید بر حضور میدانی تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های سیار و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۲۳ هزار و ۲۰ بازرسی توسط تیم‌های تعزیراتی استان انجام شد که از این تعداد یک هزار و ۲۳۶ مورد منجر به کشف تخلف گردید؛ به عبارت دیگر ۴۶ درصد از کل بازرسی‌ها با کشف تخلف همراه بوده است.

مظفری در تشریح عملکرد طرح‌های نظارتی نوروز و ماه رمضان تصریح کرد: در طرح نوروزی یک هزار و ۲۲۰ پرونده تشکیل و یک هزار و ۴۶۵ پرونده رسیدگی شد. در ماه رمضان نیز از چهار هزار و ۲۵۶ بازرسی انجام‌شده توسط تعزیرات حکومتی، یک هزار و ۸۰۷ مورد (معادل ۴۷ درصد) منجر به کشف تخلف و تشکیل پرونده گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را ۲۳ روز ذکر کرد و افزود: این شاخص نسبت به مدت مشابه حدود ۹ روز کاهش یافته است.

مظفری به چند اقدام ضربتی و میدانی در ایام اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در آستانه نیمه شعبان با حضور شبانه در میدان‌های میوه و تره‌بار از خروج ده‌ها تن سیب‌زمینی از استان جلوگیری شد و این محصول با قیمت تنظیم بازاری به چرخه توزیع بازگردانده شد. همچنین ۱۰۰ تن گندم احتکاری و ۳۰ تن گوشت دام تقلبی کشف و پرونده متخلفان تشکیل گردید. بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته که در حال توزیع در بازار بود، کشف و معدوم شد. ۶۰۰ کیلوگرم ارز قاچاق که قصد خروج از شبکه رسمی را داشت، توقیف گردید. چندین واحد عمده‌فروشی و صنفی که اقدام به مخدوش کردن قیمت‌ها کرده بودند، در دو مرحله ۵۵ و ۴۵ واحد پلمپ شدند.

ادامه داد: در بخش نانوایی‌ها، تخلف احتکار آرد یارانه‌ای در انبارها و کارگاه‌های غیرمجاز کشف و پرونده قضایی تشکیل شد. ده‌ها تن برنج خارجی به دلیل قاچاق توقیف و جرایم سنگین برای متخلفان تعیین گردید و یک واحد توزیع خودرو در یکی از شهرستان‌ها که از موقعیت سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش غیرقانونی قیمت نموده بود، پلمپ شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان به سامانه جامع تجاری اشاره و تأکید کرد: این سامانه که در اختیار وزارت صمت است، فرآیند خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری دولتی را ثبت می‌کند. وی هشدار داد در صورت رعایت نکردن هر یک از این چهار مرحله، اقدام مربوطه در حکم قاچاق تلقی شده و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

مظفری با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی و مردم، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی، احتکار یا گران‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت یا سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی tazirat135.ir گزارش دهند.