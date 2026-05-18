۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

میانگین رسیدگی پرونده های تعزیرات در زنجان به ۲۳ روز رسید

زنجان- مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را ۲۳ روز عنوان کرد و گفت: این شاخص نسبت به مدت مشابه حدود ۹ روز کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مظفری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وظایف حاکمیتی سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه رسیدگی، صدور احکام و اجرای آرای پرونده‌های مرتبط با بازار، کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹ هزار و ۶۳۶ فقره پرونده به این اداره کل وارد شد که از این میان ۹ هزار و ۵۹۳ فقره (بیش از ۹۹ درصد) رسیدگی و حکم قانونی صادر شده است. وی مجموع محکومیت‌های مالی این پرونده‌ها را چهار هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

وی با تأکید بر حضور میدانی تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های سیار و هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی، گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۵۲۳ هزار و ۲۰ بازرسی توسط تیم‌های تعزیراتی استان انجام شد که از این تعداد یک هزار و ۲۳۶ مورد منجر به کشف تخلف گردید؛ به عبارت دیگر ۴۶ درصد از کل بازرسی‌ها با کشف تخلف همراه بوده است.

مظفری در تشریح عملکرد طرح‌های نظارتی نوروز و ماه رمضان تصریح کرد: در طرح نوروزی یک هزار و ۲۲۰ پرونده تشکیل و یک هزار و ۴۶۵ پرونده رسیدگی شد. در ماه رمضان نیز از چهار هزار و ۲۵۶ بازرسی انجام‌شده توسط تعزیرات حکومتی، یک هزار و ۸۰۷ مورد (معادل ۴۷ درصد) منجر به کشف تخلف و تشکیل پرونده گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را ۲۳ روز ذکر کرد و افزود: این شاخص نسبت به مدت مشابه حدود ۹ روز کاهش یافته است.

مظفری به چند اقدام ضربتی و میدانی در ایام اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در آستانه نیمه شعبان با حضور شبانه در میدان‌های میوه و تره‌بار از خروج ده‌ها تن سیب‌زمینی از استان جلوگیری شد و این محصول با قیمت تنظیم بازاری به چرخه توزیع بازگردانده شد. همچنین ۱۰۰ تن گندم احتکاری و ۳۰ تن گوشت دام تقلبی کشف و پرونده متخلفان تشکیل گردید. بیش از ۴۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ مصرف گذشته که در حال توزیع در بازار بود، کشف و معدوم شد. ۶۰۰ کیلوگرم ارز قاچاق که قصد خروج از شبکه رسمی را داشت، توقیف گردید. چندین واحد عمده‌فروشی و صنفی که اقدام به مخدوش کردن قیمت‌ها کرده بودند، در دو مرحله ۵۵ و ۴۵ واحد پلمپ شدند.

ادامه داد: در بخش نانوایی‌ها، تخلف احتکار آرد یارانه‌ای در انبارها و کارگاه‌های غیرمجاز کشف و پرونده قضایی تشکیل شد. ده‌ها تن برنج خارجی به دلیل قاچاق توقیف و جرایم سنگین برای متخلفان تعیین گردید و یک واحد توزیع خودرو در یکی از شهرستان‌ها که از موقعیت سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش غیرقانونی قیمت نموده بود، پلمپ شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان به سامانه جامع تجاری اشاره و تأکید کرد: این سامانه که در اختیار وزارت صمت است، فرآیند خرید، فروش، حمل و نگهداری کالاهای مشمول ضوابط قیمت‌گذاری دولتی را ثبت می‌کند. وی هشدار داد در صورت رعایت نکردن هر یک از این چهار مرحله، اقدام مربوطه در حکم قاچاق تلقی شده و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

مظفری با قدردانی از همکاری دستگاه‌های نظارتی و مردم، از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی، احتکار یا گران‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صمت یا سامانه اینترنتی تعزیرات حکومتی به نشانی tazirat135.ir گزارش دهند.

