به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی صبح پنجشنبه در جلسه کمسیون کشاورزی گلستان از تشکیل کارگروه ویژه صادرات سیب‌زمینی در استان خبر داد و اظهار کرد: این کارگروه با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونت توسعه بازرگانی، معاونت تولیدات گیاهی، مدیریت جهاد کشاورزی و مدیریت تعاون روستایی استان تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، هر محموله صادراتی باید با مستندات لازم و تأیید رئیس سازمان انجام شود و فعلاً مجوز صادرات هفتگی سه هزار تن و در مجموع حداکثر ۱۰ هزار تن برای استان در نظر گرفته شده است.

هزارجریبی با اشاره به امکان بازنگری در این تصمیمات اظهار کرد: در صورت تأثیرگذاری صادرات بر بازار داخلی، کارگروه می‌تواند تصمیمات جدیدی اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای که محدودیت‌ها افزایش یا کاهش یابد تا هم بازار تنظیم شود و هم منافع کشاورزان حفظ شود.

رئیس جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: از پیش از ابلاغ این دستورالعمل، جلسات هماهنگی در سازمان برگزار و آمادگی لازم برای اجرای فرآیند صادرات فراهم شده بود. در این جلسات علاوه بر اعضای کارگروه، نمایندگان اتاق بازرگانی، استانداری، حوزه اقتصادی و فرمانداری گرگان نیز حضور داشتند.

وی تأکید کرد: سیاست اصلی سازمان، جلوگیری از ایجاد انحصار در صادرات است و هر صادرکننده‌ای که بتواند با قیمت و کیفیت بهتر اقدام کند، امکان فعالیت خواهد داشت.

هزارجریبی گفت: تنها شرط در نظر گرفته شده این است که صادرکنندگان عضو اتاق بازرگانی استان باشند تا فرآیند صادرات در چارچوب مشخص و شفاف انجام شود.