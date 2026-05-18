به گزارش خبرنگار مهر، محمد بازیانی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از فعالان دینی، رسانه‌ای و فرهنگی اقلیم کردستان عراق با نماینده ولی‌فقیه در کردستان که در قالب برنامه‌های رویداد بین‌المللی «امت مقاومت» برگزار شد، اظهار کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به الگویی از عزت، استقلال و مقاومت در جهان اسلام تبدیل شده و توانسته در برابر قدرت‌های بزرگ جهانی ایستادگی کند.

وی افزود: آنچه امروز در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، حاصل پایبندی به تعالیم پیامبر اسلام (ص)، قرآن کریم و روحیه مقاومت ملت ایران است و همین مسئله موجب شکست پروژه‌ها و توطئه‌های استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی شده است.

عضو مکتب سیاسی حزب حرکت اسلامی اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: طرح‌ها و نقشه‌هایی که طی دهه‌های گذشته از سوی صهیونیسم جهانی برای تجزیه و تضعیف کشورهای اسلامی طراحی شده بود، امروز با محوریت جبهه مقاومت و ایستادگی ملت ایران با شکست مواجه شده است.

بازیانی ادامه داد: امروز نه تنها ملت‌های مسلمان، بلکه بسیاری از آزادگان جهان نیز در برابر سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی موضع‌گیری کرده‌اند و این بیداری جهانی از جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و در حال گسترش است.

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای اسلامی گفت: نعمتی که امروز نصیب ملت ایران شده، نعمتی بزرگ و الهی است که بسیاری از کشورهای اسلامی از آن محروم مانده‌اند و این مسئله نیازمند شکرگزاری و پاسداری است.

این فعال سیاسی و دانشگاهی اقلیم کردستان عراق خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان و مقاومت توانسته‌اند قدرت‌های بزرگ جهانی را به چالش بکشند و این موفقیت، دستاوردی کم‌نظیر در جهان اسلام محسوب می‌شود.

بازیانی تأکید کرد: همه اقشار جامعه از علما، روحانیون، مسئولان سیاسی، نیروهای نظامی و مردم باید در مسیر حفظ و تقویت این نعمت الهی تلاش کنند تا این عزت و اقتدار روز به روز افزایش یابد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت وحدت امت اسلامی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری جهان اسلام نیازمند همدلی، اتحاد و حرکت در مسیر آرمان‌های پیامبر اسلام (ص) و تعالیم قرآن کریم است.