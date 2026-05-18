به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حاجی‌اسماعیلی صبح دوشنبه در دیدار جمعی از فعالان دینی، رسانه‌ای و فرهنگی اقلیم کردستان عراق با نماینده ولی‌فقیه در کردستان که در قالب برنامه‌های رویداد بین‌المللی «امت مقاومت» برگزار شد، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز تقابل جبهه حق و باطل، توفیق برگزاری این رویداد مهم بین‌المللی فراهم شد.

وی با قدردانی از حضور مهمانان اقلیم کردستان عراق در این برنامه افزود: پذیرش دعوت این رویداد از سوی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و دینی اقلیم کردستان عراق، نشان‌دهنده بصیرت، آگاهی و روحیه انقلابی آنان است.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آرمان‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: هدف نهایی انقلاب اسلامی، تحقق تمدن نوین اسلامی است و لازمه دستیابی به این تمدن، شکل‌گیری امت واحده اسلامی بر پایه تعالیم قرآن کریم و ارزش‌های دینی است.

حاجی‌اسماعیلی ادامه داد: امت اسلامی علاوه بر مشترکات فراوان، دارای محور مهم دیگری به نام مقاومت است و امروز در صحنه تقابل حق و باطل، جلوه‌های آشکار این مقاومت را مشاهده می‌کنیم.

وی افزود: امروز بخشی از جهان اسلام با محوریت مقاومت، در برابر استکبار جهانی و رژیم کودک‌کش صهیونیستی ایستادگی می‌کند و جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل همین رویکرد مستقل و مقاوم، در معرض فشارها و هجمه‌های دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته است.

وی با اشاره به همراهی ملت‌های مسلمان با جمهوری اسلامی ایران گفت: خوشبختانه امت اسلامی در کشورهای مختلف همراه و همدل با ملت ایران هستند که در این میان، کشور دوست و همسایه عراق و به ویژه اقلیم کردستان عراق جایگاه ویژه‌ای دارند.

مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: مردم فهیم، بصیر، مجاهد و مقاوم اقلیم کردستان عراق سرمایه ارزشمند جهان اسلام هستند و این جمع حاضر نیز نماینده‌ای از همین مردم آگاه و انقلابی محسوب می‌شوند.

حاجی‌اسماعیلی هدف از برگزاری این رویداد را تقویت همگرایی و اتحاد میان ملت‌های مسلمان عنوان کرد و افزود: تبادل تجربیات، بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و انتقال ظرفیت‌های مردمی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین اهداف این نشست‌ها است.

وی ادامه داد: امروز مردم ایران بیش از ۸۰ شبانه‌روز با روحیه‌ای مثال‌زدنی در صحنه حضور دارند و این انسجام و حضور مردمی، جلوه‌ای شگفت‌انگیز از مقاومت ملت ایران است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌ها و بازدیدهای مختلف در جریان این رویداد خبر داد و گفت: برگزاری جلسات تخصصی در کردستان و تهران، حضور در دانشگاه صنعتی شریف که مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته، بازدید از اماکن آسیب‌دیده از حملات دشمن، دیدار با فراکسیون اهل سنت و سخنرانی در اجتماعات مردمی شهرهای کردستان و تهران از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده این رویداد بین‌المللی است.

حاجی‌اسماعیلی در پایان تأکید کرد: ملت ایران قدردان همراهی و حمایت کشورهای همسایه و ملت‌های مسلمان منطقه هستند.