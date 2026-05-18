به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی موزهها و آغاز هفته میراث فرهنگی، بر جایگاه ویژه این استان به عنوان دایرهالمعارف تمدنهای بشری و لزوم حفاظت از میراث گذشتگان تأکید کرد.
وی در این نشست با گرامیداشت روز جهانی موزهها و هفته میراث فرهنگی اظهار کرد: تاریخ و تمدن در این سرزمین کهن همواره هویتساز بوده و اصفهان به عنوان گنجینهای از تمدنهای مختلف، جایگاهی ویژه در این حوزه دارد.
جمالی نژاد با اشاره به هجمههای فرهنگی دشمنان علیه آثار و داشتههای فرهنگی کشور، تصریح کرد: در این شرایط حساس، هیچگونه کوتاهی در قبال حفاظت از میراث فرهنگی پذیرفته نیست و با جدیت به مقابله با این جریانها خواهیم پرداخت.
استاندار اصفهان با بیان اینکه برنامهریزیهای جدیدی برای ترویج فرهنگ موزهگردی در دستور کار قرار دارد، اعلام کرد: با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، برنامههای متنوع فرهنگی به صورت هفتگی و با تأکید بر برگزاری رویدادهای ویژه در روزهای پنجشنبه تدوین شده است تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با هویت تاریخی فراهم شود. وی همچنین بر ضرورت بازآفرینی و احیای ابنیه تاریخی تخریبشده تأکید کرد و افزود: میراث فرهنگی در واقع حافظه بشری و حافظه تاریخ است و ما باید با نگاهی دقیق، نه تنها به حفظ آثار بپردازیم، بلکه نسبت به بازسازی و احیای آنها اقدام کنیم تا نسلهای آینده نیز از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود، موزهها را پناهگاهی برای آرامش و اندیشه دانست و خاطرنشان کرد: این مراکز فرصتی مغتنم برای نگاه به گذشته و درسآموزی از تجربیات پیشینیان در دنیای مدرن امروز هستند که به سرعت در حال فراموشی است.
وی با تأکید بر اینکه ما میراثدار هویت ایران برای آیندگان هستیم، اظهار کرد: نگاه ما به میراث فرهنگی فراتر از یک وظیفه اداری است و باید به عنوان یک رسالت ملی برای ترویج خودباوری و اعتماد به نفس ملی به آن نگریست.
استاندار اصفهان این نشست ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران در انعکاس رویدادهای حوزه میراث فرهنگی، از پیگیری مسائل و چالشهای مطرح شده توسط اصحاب رسانه در خصوص پروژههای مرمتی و حفاظتی خبر داد و بر تداوم تعامل با بدنه رسانهای استان برای پیشبرد اهداف میراثی تأکید کرد.
