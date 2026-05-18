  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

پنجشنبه‌ها اصفهان میزبان رویدادهای ویژه میراث فرهنگی می‌شود

پنجشنبه‌ها اصفهان میزبان رویدادهای ویژه میراث فرهنگی می‌شود

اصفهان- استاندار اصفهان با هدف آشتی دوباره جامعه با حافظه تاریخی خود، از اجرای برنامه‌های فرهنگی مستمر با تمرکز بر روزهای پنجشنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی موزه‌ها و آغاز هفته میراث فرهنگی، بر جایگاه ویژه این استان به عنوان دایره‌المعارف تمدن‌های بشری و لزوم حفاظت از میراث گذشتگان تأکید کرد.

وی در این نشست با گرامیداشت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث فرهنگی اظهار کرد: تاریخ و تمدن در این سرزمین کهن همواره هویت‌ساز بوده و اصفهان به عنوان گنجینه‌ای از تمدن‌های مختلف، جایگاهی ویژه در این حوزه دارد.

جمالی نژاد با اشاره به هجمه‌های فرهنگی دشمنان علیه آثار و داشته‌های فرهنگی کشور، تصریح کرد: در این شرایط حساس، هیچ‌گونه کوتاهی در قبال حفاظت از میراث فرهنگی پذیرفته نیست و با جدیت به مقابله با این جریان‌ها خواهیم پرداخت.

استاندار اصفهان با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای ترویج فرهنگ موزه‌گردی در دستور کار قرار دارد، اعلام کرد: با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، برنامه‌های متنوع فرهنگی به صورت هفتگی و با تأکید بر برگزاری رویدادهای ویژه در روزهای پنجشنبه تدوین شده است تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با هویت تاریخی فراهم شود. وی همچنین بر ضرورت بازآفرینی و احیای ابنیه تاریخی تخریب‌شده تأکید کرد و افزود: میراث فرهنگی در واقع حافظه بشری و حافظه تاریخ است و ما باید با نگاهی دقیق، نه تنها به حفظ آثار بپردازیم، بلکه نسبت به بازسازی و احیای آن‌ها اقدام کنیم تا نسل‌های آینده نیز از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، موزه‌ها را پناهگاهی برای آرامش و اندیشه دانست و خاطرنشان کرد: این مراکز فرصتی مغتنم برای نگاه به گذشته و درس‌آموزی از تجربیات پیشینیان در دنیای مدرن امروز هستند که به سرعت در حال فراموشی است.

وی با تأکید بر اینکه ما میراث‌دار هویت ایران برای آیندگان هستیم، اظهار کرد: نگاه ما به میراث فرهنگی فراتر از یک وظیفه اداری است و باید به عنوان یک رسالت ملی برای ترویج خودباوری و اعتماد به نفس ملی به آن نگریست.

استاندار اصفهان این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران در انعکاس رویدادهای حوزه میراث فرهنگی، از پیگیری مسائل و چالش‌های مطرح شده توسط اصحاب رسانه در خصوص پروژه‌های مرمتی و حفاظتی خبر داد و بر تداوم تعامل با بدنه رسانه‌ای استان برای پیشبرد اهداف میراثی تأکید کرد.

کد مطلب 6833600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها