به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز در دیدار با مدیرکل بازرسی لرستان، اظهار داشت: از بدو ورود به استان یک طرح و استراتژی برای پیشبرد استان، در نظر گرفتیم تا برخلاف سال‌های گذشته، روند اجرای پروژه‌ها و فرایند توسعه استان شتاب بگیرد.

شناسایی ۴ همت اموال بلااستفاده دستگاه‌ها

وی ادامه داد: با روش‌ها و منابع مالی سال‌های گذشته امکان پیشبرد این طرح وجود نداشت و بر همین اساس بر روش‌های تأمین منابع مالی و خلق ثروت برای پیشبرد این طرح‌ها، تأکید داریم.

استاندار لرستان، گفت: بر همین اساس برنامه توسعه استان در بخش‌های مختلف با بررسی ضرورت‌ها و نیازهای هر بخش از جمله راه، صنعت، آب، کشاورزی، گردشگری و... در دستور کار قرار گرفت و در برش‌های شهرستانی نیز ابلاغ شد تا حرکت هم‌زمان در سطح استان، شکل بگیرد.

شاهرخی، افزود: در این زمینه باتکیه‌بر اصل مغفول مولدسازی دارایی‌ها اقدام به استفاده از این ظرفیت برای تأمین منابع مالی پروژه‌های مهم و حیاتی کردیم، طرح‌هایی مانند سد «معشوره» حدود ۲۰ سال به نتیجه نرسیده‌اند درحالی‌که وضعیت معیشت و اقتصاد شش شهرستان را تغییر می‌دهد که براین‌اساس نیز از محل مولدسازی اموال بلااستفاده دستگاه‌ها حدود چهار همت اعتبار مصوب کردیم که از این میزان نیز ۲.۱ همت تأیید شده و حدود دو همت طرح نیز برای تأیید، ارسال شده است.

خریداری ۲.۸ همت اوراق

وی تصریح کرد: در زمینه جذب اعتبارات دولتی لرستان، استان برتر کشور بوده است؛ اما برای اجرای برنامه توسعه استان و رفع نیازهای مردم با اعتبارات دولتی، کار مؤثری صورت نمی‌گیرد.

استاندار لرستان، عنوان کرد: در حوزه اوراق مرابحه نیز ۲.۸ همت اوراق خریداری شده تا از این محل نیز شاهد تأمین منابع مالی برای طرح‌های استان باشیم.

شاهرخی، بیان داشت: تغییر برخی ضوابط و مقررات برای خلق ثروت در استان و حتی به نفع مردم در دستور کار قرار داشته که نمونه‌های جاری آن در محله باغ دختران، ایجاد پل در اطراف پل صفوی برای کمک به ترافیک شهری و حتی ارزش‌آفرینی برای املاک مردم است.

وی تصریح کرد: نگاه ما در مجموعه مدیریت استان، خدمت به مردم است و بر همین اساس نیز از استفاده از افرادی که با کار و عمل مطلوب، باعث ایجاد حس خدمت و رضایت در مردم می‌شوند، را بر اساس اصل شایسته‌سالاری در دستور کار قرار دادیم تا مجموعه ادارات و دستگاه‌های متولی خدمت، این مسئله را دستور کار قرار دهند.

خط‌قرمز ما، مردم و منافع مردم هستند

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خط‌قرمز ما، مردم و منافع مردم هستند، گفت: در این راستا نیز به‌دوراز حاشیه، سیاسی‌کاری و منافع افراد و گروه‌ها، اقدام به حرکت کردیم و البته در این مسیر نیز با اجرای اصل شایسته‌سالاری از ظرفیت مدیرانی که منافع مردم در اولویت اقدامات آنها قرار دارد، استفاده کردیم.

شاهرخی، تأکید کرد: برآیند مجمع نمایندگان استان نیز در تعامل با مجموعه مدیریت استان مثبت است و از این ظرفیت برای جذب اعتبارات، حمایت از طرح‌ها و پروژه و... استفاده کرده‌ایم.

وی یادآور شد: تعامل مثال‌زدنی بین شورای تأمین، ائمه جماعات و مدیریت استان وجود دارد و از این تریبون نیز در راستای کمک به اهداف و برنامه‌های استان و موضوعات مرتبط با مردم، استفاده می‌شود.

قانون فصل‌الخطاب همه اقدامات است

استاندار لرستان، گفت: وفاق و همدلی بسیار مثبتی در مجموعه استان وجود دارد و تعامل با دستگاه قضایی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... برای حمایت از منافع مردم، دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارد.

شاهرخی با بیان اینکه در سال گذشته موضوعاتی مانند جنگ ۱۲ روزه، شبه کودتای دی‌ماه، جنگ تحمیلی سوم و... باعث وقفه یا کندی در برخی امور شده است، افزود: این وضعیت در سطح کشور وجود دارد؛ ولی با این شرایط در لرستان که یکی از چهار استان درگیر با جنگ بوده، به‌صورت ۱۰۰ درصدی درحال‌خدمت به مردم و پیگیری پروژه‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و به‌ویژه سازمان بازرسی از جمله مجموعه‌هایی است که مانند یک ظرفیت در کنار دولت قرار دارند، اظهار کرد: وجود این دستگاه‌ها پشتوانه‌ای برای مدیران و مجموعه ادارات است.

استاندار لرستان، افزود: این مجموعه‌ها به‌ویژه در شرایطی مانند تعارض منافع، یاری گر و چراغ راه، همه دستگاه‌ها هستند.

شاهرخی، ادامه داد: قانون در همه امور، فصل‌الخطاب اقدامات و برنامه‌های استان است و باتوجه‌به ظرفیت انعطاف‌پذیری قانون، بدون اینکه قانون شکسته شود از ظرفیت قوانین به نفع مردم و استان، بهره می‌گیریم.