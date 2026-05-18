خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمدحسین عابدی: عشایر نقش مهمی در اقتصاد کشورمان دارند این گزاره ای است که همه بر روی آن توافق دارند اما در عمل شاهد هستیم که آنطور که باید و شاید نتوانسته ایم از ظرفیت عشایر کشورمان و طبیعتاً استان سمنان بهره اقتصادی کافی و وافی را ببریم.

کارشناسان برای این غفلت از ظرفیت عشایر، دلایل مختلفی را ذکر می کنند که از جمله آنها نبود یک نگاه مبتنی بر دانش فنی توامان با بهره گیری از تجربیات و توان عشایر و تعریف یک نقش اساسی برای این قشر در اقتصاد محلی به خصوص بر پایه تولیدات عشایر شامل گوشت و لبنیات، صنایع دستی و گردشگری را می توان ذکر کرد.

توان تامین گوشت

به گفته مسئولان، عشایر توان تامین گوشت مورد نیاز کشورمان را دارند تا جایی که حتی از واردات گوشت بی نیاز شویم و حالا دولت با ورود دانش بنیان ها به مقوله عشایر، توانسته ظرفیت های بی بدیل این قشر زحمتکش اما همیشه در حاشیه را متبلور سازد.

به نظر می رسد با اقداماتی که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون صورت گرفته، کم کم عشایر از مهجوریت خارج و به یک نقش آفرین جدی در عرصه اقتصاد تولید محور و همچنین گردشگری کشورمان تبدیل می شوند مقوله ای که هم کشورمان از آن سود خواهد برد و هم عشایر از آن بهره می برند.

توانمندی عشایر کشورمان

رئیس سازمان عشایری کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی که خود از عشایر استان فارس است و زندگی عشایری را تا ورود به دانشگاه شیراز لمس کرده در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه سفر به استان سمنان ضمن اشاره به توانمندی های عشایر کشورمان بیان کرد: عشایر توان تامین گوشت کشورمان را دارند.

جهانبخش میرزاوند با بیان اینکه توانمندی عشایر تا اندازه ای است که کشورمان را از واردات گوشت خارجی بی نیاز خواهند کرد، افزود: عشایر بخش مهمی از گوشت کشورمان را هم اکنون تامین می کنند.

وی با بیان اینکه عشایر در سال های اخیر با ورود شرکت های دانش بنیان، ارتقای بسیار خوبی در زمینه های کمی و کیفی دیده اند، ابراز کرد: بهره برداری از ظرفیت های دانش بنیان در عشایر، از جمله برنامه های سازمان عشایری کشور است.

کمک دانش بنیان‌ها به عشایر

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دانش بنیان ها به عشایر کشورمان کمک های بسیار خوبی کرده اند، ابراز کرد: مسلح کردن عشایر به دانش فنی روز برکات خوبی را برای کشورمان به ارمغان می آورد.

میرزاوند با بیان اینکه عشایر نماد عینی اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به ظرفیت های داخل هستند، افزود: اقدامات مراکز دانش بنیان توانسته تحولات خوبی را در زمینه عشایری کشورمان ایجاد کند.

وی با بیان اینکه مرتعداری دانش بنیان از جمله پدیده هایی است که تاکید ویژه ای بر روی آن داریم، ابراز کرد: فراگیری طرح های دانش بنیان در کنار اقداماتی مانند ایجاد تعاونی های عشایری و واگذاری ایل راه ها و ... سبب بروز تحولات خوبی در زمینه عشایر کشورمان شده است.

ورود مثبت از سوی دانش بنیان‌ها

رئیس سازمان عشایری با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان طرح های فراگیر بسیار خوبی را در زمینه های مختلف از تولید عشایری تا مرتع داری و ... در سراسر کشورمان اجرا کرده اند بیان کرد: این طرح های مبتنی بر دانش بومی، توانسته به کمک عشایر بیاید.

میرزاوند با بیان اینکه مقوله حفاظت از مراتع نیز موضوع دیگری است که سازمان عشایری به آن ورود داشته است، تاکید کرد: علیرغم همه کمبود بودجه ها و شرایط حاکم بر کشور توانسته ایم ردیف بودجه ای را در سازمان عشایری برای حفاظت از مراتع که یکی از اصلی ترین ارکان اقتصاد عشایری است، بگذاریم و امیدواریم که این امر به بهبود شرایط کمک کند.

وی همچنین بر توانمندی های عشایر در بخش های مختلف تاکید کرد و با اشاره به تولید گوشت و لبنیات در این قشر، افزود: عشایر نقش بسزای در چرخیدن چرخ های اقتصاد به خصوص اقتصاد تولید محور کشورمان دارد.

بازارهای الکترونیک روستایی و عشایری

مهدی کریمی کارشناس اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ضرورت اتصال عشایر به پلتفرم ها و بازارهای الکترونیک روستایی بیان کرد: نخستین بازار الکترونیک روستایی و عشایری کشورمان در استان سمنان و به نام این استان راه اندازی شده که می تواند عشایر را به صورت الکترونیکی به تمام نقاط ایران متصل سازد اما متاسفانه دولت از این ظرفیت های دانش بنیان بهره کافی را نبرده است.

کریمی با بیان اینکه نخستین بازار الکترونیک روستایی کشورمان برای اولین بار پنج امکان فروش عشایری و روستایی مانند غرفه، نمایشگاه، تهاتر، پیش فروش و مزایده را یکجا دارد اما مسئولان بهره ای از آن نبرده اند، بیان کرد: اتصال عشایر به چنین ظرفیت هایی می تواند راهگشای آنان باشد.

وی با بیان اینکه عشایر در صورت فروش محصولات خود در پلتفرم های الکترونیکی و بهره گیری از دانش بنیان ها می توانند به لحاظ اقتصادی ارتقا پیدا کنند، افزود: تنها راهی که دولت می تواند به عشایر کمک کند، امکان زیرساخت های اتصال آنها به بازارهای الکترونیک روستایی و عشایری است.

عشایر قطب اقتصادی هستند

عباس گلرو نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ظرفیت های عشایر، گفت: امروز مهدیشهر به عنوان قطب دامپروری کشور دارای مصوبه هیئت دولت است و دام سنگسری در حوزه دانش بنیان و به نژاد به یک قطب تبدیل شده است اما نیاز داریم که از این ظرفیت های دانش بنیان بهتر و بیشتر بهره بگیریم.

گلرو همچنین بر ضرورت توسعه بستر اینترنت برای عشایر استان سمنان تاکید کرد و ابراز داشت: عشایر یک ظرفیت بی نظیر برای تولید و گردشگری هستند که باید دولت به انها نگاه ویژه ای داشته باشد.

یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز می تواند به عشایر کشورمان کمک کند، استفاده از ظرفیت های دانش بنیان به خصوص در حوزه تولید و فروش است آنطور که کارشناسان اقتصادی و عشایر استان سمنان می گویند این قشر کمتر در حوزه تولید مشکل دارند بلکه بیشترین مشکل شان در زمینه فروش است.

موانع فروش و تولید پیش پای عشایر

حسینعلی پارسا از تولیدکنندگان لبنیات عشایری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موانع پیش پای تولید عشایر، گفت: ما مشکل تولید نداریم در مهدیشهر بهترین لبنیات تولید می شود که در تهران حاضر هستند میلیون ها تومان بابتش بپردازند اما مشکل ما فروش محصولات است.

پارسا با بیان اینکه مشکلات عمده یکی سیب سلامت است که توانسته تا حد زیادی عشایر ما را ناامید و دل شکسته کند و دیگری نداشتن مشتری که عشایر مجبور می شوند بخشی از تولیدات شان را به دلالان بفروشند و آنها محصولات را با قیمت های نجومی در بازارهای تجریش به فروش می رسانند، افزود: از دو میلیون تومان قیمت روغن کره عشایر که در تهران سهم عشایر ۴۷۰ هزار تومان است.

وی همچنین با بیان اینکه دولت انتظار دارد عشایر در کنار چادرشان آزمایشگاه مجهز بسازند تا بتوانند سیب سلامت دریافت کنند، تاکید کرد: دولت بارها و بارها با سخت گیری ها و توقعات عجیبی که دارد نگذاشته تا اقتصاد عشایری کشورمان به تبلور برسد.

به نظر می‌رسد با ورود دانش بنیان‌ها به مقوله عشایر بتوان شاهد رفع بسیاری از مشکلات این قشر و تاثیرگذاری شان در اقتصاد تولید محور و همچنین گردشگری کشورمان و طبیعتاً استان سمنان بود عشایری که نقش بسزایی در اقتصاد کشورمان دارند اما همواره این نقش مغفول مانده است، ورود دانش بنیان ها همچنین برای عشایر هم روزنه های امیدواری را ایجاد کرده است، دانش بنیان هایی که دست کم اگر بتوانند مشکل فروش محصولات شان را حل کنند، هزار بار از آنها قدردان خواهند بود.