به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس سازمان امور عشایر ایران به مناسـبت ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر در محل این سازمان برگزار شد.

جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر کشور در این نشست خبری گفت:خدمات‌رسانی سازمان به جامعه عشایر بنا بر تأکید دولت چهاردهم و وزارت جهاد کشاورزی بی‌وقفه ادامه دارد.

وی افزود: در موضوع آب برای این جامعه برای رفع تنش آبی، ۳ هزار میلیارد تومان (همت) در نظر گرفته شده که یک همت آن توزیع شده است بر اساس شاخص تعداد جمعیت، تعداد دام، ضریب خشکسالی و ضریب محرومیت است.

وی با بیان این که این امر منجر به یک عدالت توزیعی در بودجه‌ریزی شده است، ادامه داد: در ادامه موضوع تولید گوشت قراردادی نیز در دستور کار است و طرح در حال مطالعه است. به این ترتیب به دنبال نفوذ ضریب دانش و ضریب افزایش باوری و دوقلوزایی هستیم.

این مسئول دولتی اظهار کرد: نخستین مرکز رشد راه‌اندازی شده و با ایجاد زنجیره ارزش افزوده کمک بسیاری به بازار کالاهای اساسی خواهد کرد.

میرزاوند تصریح کرد: امروز که تولید گوشت قرمز به شکل دانش‌بنیان انجام نمی‌شود حداقل ۲۵ درصد گوشت گوسفندی توسط عشایر تامین می‌شود. به طور قطع با نفوذ ضریب دانش تولید به ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: این ظرفیت مغفول مانده بود که در صورت انجام صرفه اقتصادی برای کشور است.

وی با بیان این که تامین نهاده برای دام جامعه عشایر فقط ۵ درصد وابستگی ارزی دارد، گفت: ۹۵ درصد نهاده از طریق مرتع تامین می‌شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در قسمتی دیگر از سخنان خود به تدوین کارت شارژ برای تامین آرد عشایر خبر داد و گفت: در برخی مقاطع به دلیل فاصله عشایر از تعاونی مرکزی که باید سهمیه آرد خود را دریافت کند مشکلاتی برای این جامعه ایجاد کرده که با رایزنی‌های انجام شده قرار است کارت الکترونیک ویژه آرد عشایر طراحی و اجرایی شود.

در حال تکمیل...