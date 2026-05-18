موج دوم مدرنیته روی شانه فرهنگ کره؛ راه تازه جوانان برای مدرن شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و نهمین شماره نشریه دیدهبان اندیشه با موضوع موج فرهنگی کرهای به زیور طبع آراسته شد. در این شماره از نشریه، مخاطبان، یادداشتها و گفتارهایی از اساتید شاخص همچون دکتر عبدالله بیچرانلو، سمیرا خطیبزاده، محمدجواد بادینفکر، مهدی منصوریخواه، کمیل قیدرلو و محمدسعید ذکایی را ملاحظه میکنند.
بنابر این گزارش، در بخشی از سرمقاله این شماره آمده است: در سطح تجربه و حس، موج شرق برای مخاطبان جهانی، یک راه تازه برای «مدرن بودن» فراهم میکند. مخاطب در قاهره یا استانبول یا پاریس، وقتی کیدراما میبیند، نوعی مدرنیته نرمتر، خانوادگیتر، عاطفیتر و اخلاقیتر را تجربه میکند؛ شهرهای تمیز و نورانی سئول، آپارتمانهای کوچک اما منظم، روابط رومانتیک اما نهچندان عیان، و بدنهایی که در مرز میان سنت و مدرنیته قدم میزنند. الگوی جدید را میتوان اینگونه خلاصه کرد: «محتوا شرقی، پلتفرم غربی». این همان استخوانبندی «وابستگی» در مدرنیته دوم است.
اگر تبار این وضعیت را دنبال کنیم، میبینیم مدرنیته دوم شرق آسیا، بر روی شانههای مدرنیته اول ایستاده است. بدون استعمار و جنگ سرد و توسعه اقتدارگرای صنعتی، نه کرهی «معجزهآسای» امروز به این صورت وجود داشت، نه ژاپن پس از جنگ. بدون شبکهی جهانی مالی، بدون رژیم مالکیت فکری و بدون پلتفرمهای دیجیتال، نه هالیوود جهانی میشد، نه ژاپن باحال. موج شرق، فرزندخوانده همان مدرنیتهای است که گمان میکنیم از آن عبور کردهایم؛ فرزندی که به شکلی پارادوکسیکال، هم شورش میکند و هم خدمت.
در بخش دیگری از سرمقاله همچنین میخوانیم: برای جوانان جهان، موج شرق معنای مهمی دارد به آنها اجازه میدهد مدرن باشند، بدون آنکه مستقیماً زیر پرچم آمریکا بروند؛ در چهره آیدلهای آسیایی خودشان را میبینند؛ در روایتهای کیدراما، دردهای طبقاتی و خانوادگی خودشان را بازمییابند؛ در انیمه، بحرانهای هویت، تنهایی، دوستی و مرگ را با زبانی نهچندان غربمحور تجربه میکنند. برخی معتقدند این وجه «بدیل بودن» موج شرق واقعی است و نباید دستکم گرفته شود؛ اما از سوی دیگر، این بدیل بودن بیش از آنکه شکست مدرنیته غربی باشد، مرحلهی تازهای در عمر اوست؛ مرحلهای که در آن، مدرنیته یاد گرفته با چهرههای مختلف حرف بزند، با زبانهای مختلف رؤیا بفروشد، و با استفاده از دیگری، خودش را تمدید کند.
