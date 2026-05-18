ابراز نگرانی رسانه صهیونیستی درباره قدرت حامیان فلسطین در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نوشت: بحران سیاسی در دولت کر استارمر نخست وزیر انگلیس پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی و سقوط شدید محبوبیت نخستوزیر شدت گرفته است. در روزهای اخیر، دهها نماینده حزب کارگر خواستار کنارهگیری استارمر شدهاند و حتی برخی رسانهها مدعی هستند او در محافل خصوصی احتمال استعفا را بررسی میکند، هرچند هنوز رسماً این موضوع را نپذیرفته است.
این رسانه صهیونیستی درباره تغییرات سیاسی در انگلیس ابراز نگرانی کرد و افزود: هرچند استارمر در ماههای گذشته به دلیل اعمال محدودیت روی فروش سلاح به اسرائیل و به رسمیت شناختن کشور فلسطین با انتقاد تلآویو روبهرو شد، اما همچنان نسبت به بخش چپ حزب کارگر مواضع متعادلتری دارد. به همین دلیل، برخی محافل اسرائیلی نگران هستند که جانشین احتمالی او رویکرد سختگیرانهتری علیه اسرائیل اتخاذ کند؛ بهویژه در شرایطی که فشار افکار عمومی و جریانهای حامی فلسطین در انگلیس افزایش یافته است.
