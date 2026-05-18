  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

ابراز نگرانی رسانه صهیونیستی درباره قدرت حامیان فلسطین در انگلیس

ابراز نگرانی رسانه صهیونیستی درباره قدرت حامیان فلسطین در انگلیس

یک رسانه صهیونیستی درباره افزایش نفوذ حامیان فلسطین در میان مردم و افکار عمومی انگلیس و قدرت تاثیرگذاری آنها در عرصه سیاسی این کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نوشت: بحران سیاسی در دولت کر استارمر نخست وزیر انگلیس پس از شکست سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی و سقوط شدید محبوبیت نخست‌وزیر شدت گرفته است. در روزهای اخیر، ده‌ها نماینده حزب کارگر خواستار کناره‌گیری استارمر شده‌اند و حتی برخی رسانه‌ها مدعی‌ هستند او در محافل خصوصی احتمال استعفا را بررسی می‌کند، هرچند هنوز رسماً این موضوع را نپذیرفته است.

این رسانه صهیونیستی درباره تغییرات سیاسی در انگلیس ابراز نگرانی کرد و افزود: هرچند استارمر در ماه‌های گذشته به دلیل اعمال محدودیت روی فروش سلاح به اسرائیل و به رسمیت شناختن کشور فلسطین با انتقاد تل‌آویو روبه‌رو شد، اما همچنان نسبت به بخش چپ حزب کارگر مواضع متعادل‌تری دارد. به همین دلیل، برخی محافل اسرائیلی نگران‌ هستند که جانشین احتمالی او رویکرد سخت‌گیرانه‌تری علیه اسرائیل اتخاذ کند؛ به‌ویژه در شرایطی که فشار افکار عمومی و جریان‌های حامی فلسطین در انگلیس افزایش یافته است.

کد مطلب 6833656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها