انگلیس، ۵۲۳ معترض حامی فلسطین را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، پلیس انگلیس تأیید کرد: در جریان اعتراضات علیه ممنوعیت سازمان موسوم به "اقدام برای فلسطین"، ۵۲۳ نفر بازداشت شدند.

صدها نفر روز شنبه در میدان ترافالگار لندن برای تظاهرات گرد هم آمدند و بسیاری از آنها دست نوشته هایی با عنوان «من با نسل‌کشی مخالفم. من از اقدام فلسطین حمایت می‌کنم» در دست داشتند.

گروه اقدام فلسطین یک گروه فعال است که به همدستی انگلیس در بدرفتاری اسرائیل با فلسطینی‌ها اعتراض دارد و از سال گذشته اعضای این گروه هدف پلیس و دادگاه‌های انگلیس قرار گرفته‌اند که این موضوع اعتراضات به نقض آزادی بیان در انگلیس را به دنبال داشته است.