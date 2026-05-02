به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، پلیس لندن به بهانه یهودستیزی، در حال بررسی امکان ممنوع کردن همه راهپیمایی‌های حمایت از فلسطین در این شهر است.

لارنس تیلور، رئیس پلیس ضد تروریسم لندن گفت: تمام رویدادها و تجمعات در کشور با توجه به تغییر سطح هشدار و تهدید امنیتی مورد بازنگری قرار خواهند گرفت.

پیشتر، دولت انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی گروه «اقدام برای فلسطین» بزرگترین تشکل حمایت از حقوق فلسطینیان در این کشور را ممنوع اعلام کرد.

دولت انگلیس، گروه «اقدام برای فلسطین» را به بهانه تروریسم ممنوع اعلام کرده و بسیاری از اعضای آن را بازداشت و زندانی کرده است.