به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رهبر در بازدید میدانی از جایگاههای عرضه سوخت در شهر یاسوج و برخی نقاط استان کهگیلویه و بویراحمد، از اتخاذ تصمیمات فوری برای کاهش ازدحام و ساماندهی روند سوختگیری خبر داد.
وی که به همراه خشایی مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان به صورت سرزده از چند جایگاه سوخت بازدید کرده بود، اظهار کرد: در روزهای اخیر گزارشهای متعددی درباره تشکیل صفهای طولانی و نارضایتی شهروندان از روند خدماترسانی دریافت شد که به همین منظور، موضوع به صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت.
معاون دادستان عمونی و انقلاب یاسوج افزود: بررسیها نشان داد یکی از مهمترین دلایل ایجاد ازدحام، استفاده نکردن برخی رانندگان از کارت سوخت شخصی و همچنین کمبود کارتهای سوخت آزاد در تعدادی از جایگاهها بوده است.
وی تصریح کرد: در همین راستا، شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان موظف شد تعداد کارتهای سوخت آزاد را در جایگاههای پرتردد افزایش دهد تا بخشی از مشکلات موجود برطرف شود.
رهبر با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مدیریت مصرف و توزیع سوخت گفت: انتظار میرود رانندگان با استفاده از کارت سوخت شخصی، زمینه کاهش زمان انتظار و تسهیل روند سوختگیری را فراهم کنند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی تا رفع کامل مشکلات موجود و بازگشت رضایت عمومی، روند خدماترسانی در جایگاههای سوخت استان را به صورت مستمر رصد و پیگیری خواهد کرد.
