سهمیه کارت اضطراری بنزین در خوزستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ایدون پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای بیان کرد: با توجه به ازدحام ایجاد شده در برخی جایگاه‌های سوخت به دلیل کاهش ظرفیت سوختگیری با کارت‌های جایگاه‌ها، به منظور رفاه شهروندان خوزستانی از این پس امکان سوختگیری با کارت‌های اضطراری جایگاه‌های استان از ۱۵ لیتر به ۲۰ لیتر در هر نوبت افزایش یافته است.

وی گفت: مشکلی در روند سوخت‌رسانی وجود ندارد اما مصرف سوخت در خوزستان با توجه به افزایش دمای هوا به‌طور محسوسی بالا رفته و کارت‌های سوخت اضطراری پاسخگوی این میزان مصرف نبود که با پیگیری‌های انجام شده مجوز ارتقای ظرفیت سوختگیری با کارت‌های جایگاه‌ها برای استان فراهم شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز افزود: طبق استاندارد ملی، به ازای هر چهار نازل باید یک کارت اضطراری در جایگاه وجود داشته باشد اما در خوزستان این نسبت به ازای هر دو نازل، یک کارت اضطراری است.

ایدون، یکی از دلایل فشار بر کارت‌های اضطراری را استفاده نکردن برخی مالکان خودروهای پلاک اروند از کارت سوخت شخصی عنوان کرد و توضیح داد: بسیاری از این خودروها هنگام مراجعه به جایگاه از کارت اضطراری استفاده می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود در ساعات عصر، برخی شهروندانی که کارت شخصی‌شان دچار مشکل است با کمبود کارت اضطراری مواجه شوند.

وی از شهروندان خواست: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در سوختگیری و حفظ امکان استفاده عمومی از کارت‌های اضطراری، تا حد امکان از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.