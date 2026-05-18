«جان ایران» به تلویزیون آمد 

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «جان ایران» از شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن رفت. این برنامه به همت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و با محوریت پویش «جان ایران» تولید شده و از روز گذشته یکشنبه ۲۷ اردیبهشت در بخش‌ها و شبکه‌های مختلف رسانه ملی به صورت زنده پخش خود را آغاز کرده است.

این برنامه به تهیه کنندگی کیارش باستانی و اجرای زهرا الطافی و مونا اورعی از شبکه سه سیما، آموزش، افق، قرآن به روی آنتن می‌رود و تا جمعه ۱ خرداد ادامه دارد.

برنامه «جان ایران» با تمرکز بر اهمیت جوانی جمعیت و نقش خانواده در آینده کشور، به تبیین اهداف پویش «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده» می‌پردازد. شعار «به ایران جان بده» بر همین مفهوم تأکید دارد که تولد هر نوزاد، جان تازه‌ای به جامعه ایرانی می‌بخشد و به حفظ پویایی و توانمندی کشور کمک می‌کند.

پویش «جان ایران» در مسیر تحقق «ایران جوان و مقتدر» از کارشناسان، پژوهشگران، متخصصان و عموم مردم دعوت کرده است تا با پیوستن به این حرکت فرهنگی و اجتماعی، در توجه به آینده جمعیتی کشور سهیم باشند. مخاطبان برنامه می‌توانند برای شرکت در این پویش اسم فرزند آینده خود را به شماره ۳۰۰۰۱۴۱۳ پیامک کنند.