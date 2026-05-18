اجرای طرح مشترک شناسایی و توانمندسازی استعدادهای مناطق کمتر برخوردار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشستی مشترک با حضور سعید خدایگان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان و عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با هدف بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه شناسایی، توانمندسازی و حمایت از استعدادهای مناطق کمتربرخوردار برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاونان و مدیران بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، ظرفیت‌های موجود برای شناسایی استعدادهای دانش‌آموزی در سراسر کشور، به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم، مورد بررسی قرار گرفت.

خدایگان در این جلسه با اشاره به اجرای «طرح شهاب» به عنوان یکی از برنامه‌های ملی شناسایی استعدادهای برتر دانش‌آموزی اظهار کرد: این طرح با همکاری بنیاد ملی نخبگان و وزارت آموزش و پرورش، طی حدود یک دهه گذشته در سطح کشور اجرا شده و اکنون بخش قابل توجهی از مدارس کشور را تحت پوشش قرار داده است.

وی افزود: رویکرد طرح شهاب، شناسایی استعدادها بر پایه ارزیابی‌های مستمر و میدانی معلمان و نه صرفاً آزمون‌های متمرکز است؛ موضوعی که امکان شناسایی استعدادهای واقعی در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، را فراهم کرده است.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با تأکید بر ضرورت عدالت در شناسایی و پرورش استعدادها تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان در تلاش است با طراحی یک زنجیره حمایتی از دوران دانش‌آموزی تا دانشگاه و ورود به عرصه‌های حرفه‌ای، زمینه رشد و ماندگاری نخبگان در مناطق خود را فراهم کند.

در ادامه این نشست، برنامه پیشنهادی بنیاد ملی نخبگان برای حمایت هدفمند از مدارس و دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم تشریح شد.

این برنامه در دو سطح «نهادی» و «فردی» طراحی شده و شامل حمایت از مدارس استعدادخیز، برگزاری مسابقات علمی و رقابت‌های خلاقیت، توانمندسازی آموزشی و ارائه حمایت‌های تحصیلی به دانش‌آموزان برتر است.

همچنین در این جلسه، بر ضرورت استفاده از داده‌ها و اولویت‌بندی‌های معاونت توسعه روستایی برای شناسایی مناطق هدف و نیز همکاری در تأمین منابع مورد نیاز اجرای برنامه تأکید شد.

حسین‌زاده نیز در این نشست ضمن استقبال از رویکرد بنیاد ملی نخبگان در توسعه عدالت آموزشی و نخبگانی، خواستار ارائه برنامه اجرایی مکتوب برای بررسی و تدوین سازوکارهای همکاری مشترک شد.

در پایان مقرر شد کارگروهی مشترک میان بنیاد ملی نخبگان و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای پیگیری و تدوین برنامه‌های اجرایی تشکیل شود.